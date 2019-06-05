В Украине научились спасать конечности от ампутации: в чем суть метода

Ученые из института эндокринологии совместно с американскими коллегами из центра регенеративной медицины университета Флориды начали применять в Украине новый метод спасения конечностей от ампутации.

Для этого используют стволовые клетки. Это случается при гангрене, травмах, сахарном диабете (особенно при третьем варианте), сообщает ТСН.

Так, технология начинается со обычной липосакции: в области живота набирается нужное количество жира, он попадает в прибор, который отфильтровывает жизнеспособные стволовые клетки. Именно это оборудование привезли в Украину американские ученые.

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Найден метод спасать конечности от ампутации Скриншот с видео

"Уникальность аппарата в том, что за 90 минут он позволяет из жировой ткани получить живые стволовые клетки. Требуется небольшое количество жира, чтобы получить 30 миллионов стволовых клеток", – рассказали ученые. Отфильтрованные клетки пациенту вводят в проблемное место инъекциями.

Отмечается, что в мире эту технологию используют уже давно. Но проблема в том, что различные этнические группы из-за генетических особенностей могут по-разному реагировать на лечение, поэтому ученые исследуют реакцию в различных частях мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский стартап Kwambio вместе с фондом WeFund Ventures выпустили первый в мире 3D-принтер, который может печатать человеческие кости и органы. Проект получил название ADAM.

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