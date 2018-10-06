Сегодня тема про травму копчика. Уже многие лыжники и сноубордисты натирают свои доски к предстоящему сезону. По красней мере я уже мысленно в горах. После Испании, кстати, это мой следующий пункт остановки. И я предвкушаю взволнованные вопросы с гор: "Настя, отбил копчик, что делать?" Поэтому сохраняем себе руководство к действиям.

Что делать если получили любую травму копчика?

1. Реабилитация длится минимум 6 недель, а в самом тяжелом случае 18-20. Так же любые травмы копчика ведут к развитию грыжи поясничного отдела позвоночника. Так что отмахиваться от восстановительных мероприятий крайне не советую.

2. Сидите не более 30-40 минут беспрерывно. Перерывы хотя бы минут 10. Работайте стоя, ходите, лежите. Делайте что хотите, но снимите нагрузку с копчика. Когда сидите на стуле обязательно подкладывать подушку под ягодицы.

3. Спать на спине на время боли в копчике строго запрещается! Ваша позиция на боку или животе. Нужно убрать любое давление на копчик.

4. Делать упражнения для разгрузки копчика 2 раза в день (утром и вечером).

5. Если вы занимаетесь каким-нибудь споротом то следует полностью исключить на время восстановления:

тренажерный зал (не поднимать веса больше 4 кг);

бег, прыжки, велосипед, степ аэробика, танцы (любая ударная нагрузка травмирует копчик, особенно если у вас в добавок есть плоскостопие! Копчик не заживет никогда);

любые упражнения сидя. Даже в йоге и pilates такие упражнения выполнять строго запрещается.

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6. Лежать на валике особым способом.

7. И не забываем ходить на физиотерапию, назначенную врачом.

А вообще, травма копчика самая распространенная у горнолыжников, поэтому не пренебрегайте специальной защитой. А в обычной жизни старайтесь падать на бок, а не на ягодицы. Это самая безопасная позиция.

Будьте здоровы!

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