Современная микрохирургия – эффективный метод коррекции в ортопедии

Заболевания кистей или стоп, травмы в результате случайного падения, удара или пореза – в этих случаях, бывает, не обойтись без хирургической коррекции. К счастью, сейчас операцию можно сделать малоинвазивно и максимально безопасно.

Оксана Мироненко, травматолог-ортопед "Добробут"

Берегите свои кисти и стопы от травм, а в случае необходимости не бойтесь обратиться за микрохирургической помощью!

"Ювелирная" и мультидисциплинарная

Эту сферу медицины называют микрохирургией, ведь врач работает с мелкими костями, тонкими сухожилиями, нервами, сосудами и пытается делать разрезы на тканях как можно меньше. В практике используются миниатюрные инструменты, тоненькие шовные материалы, маленькие спицы, винтики и пластинки, часто бывает полезным микроскоп. Такой специфической техники требует сложная анатомия кисти и стопы. Чтобы выполнять свою работу как можно лучше, микрохирургами необходимо иметь знания и навыки в различных областях медицины – травматологии, ортопедии, нейрохирургии, сосудистой и пластической хирургии. Микрохирурги лечат переломы костей кисти, предплечья, стопы, раны с дефектами кожи, закрытые и открытые повреждения сухожилий, повреждения и сжатия периферических нервов, убирают различные опухоли, образование и деформации кисти и стопы.

По оптимальному алгоритму

Травмы конечностей может получить любой, независимо от возраста, пола, активности и образа жизни. Нужно ли в таком случае хирургическое лечение, врач определяет на основании рентгенологического, визуального и механического обследования. В ряде случаев коррекция нужна для того, чтобы в будущем не возникало деформаций, которые могут наносить значительный дискомфорт. А в некоторых случаях можно не надеяться на правильное восстановление без операции. Очевидно, когда речь идет о нестабильном, многоосколочном переломе, консервативное лечение будет неэффективным. Поврежденные кости необходимо вправить и зафиксировать маленькими спицами, винтами или пластинами. При необходимости в послеоперационном периоде применяется дополнительная фиксация шинами или ортезами. Обычно они нужны не слишком продолжительное время. Так, например, после оперативного лечения перелома лучевой кости (а это самая частая травма у женщин, перелом "в типичном месте") уже через 3-5 дней можно не носить гипс и пользоваться рукой – конечно, сначала избегая больших нагрузок.

Перелом лучевой кости Иллюстрация

Вон "компьютерную" болезнь!

Повреждение тканей могут быть вызваны не только травмами. Такое распространенное заболевание, как синдром карпального канала, возникает из-за монотонно повторяющихся движений руками – сегодня это обычно работа с мышкой и клавиатурой. Такие же симптомы развиваются у женщин после 40, когда физиологически снижается уровень эстрогена. Из-за защемления срединного нерва человек начинает чувствовать слабость кистей, онемение, боль в пальцах и кистях, которая досаждает основном в ночное время и мешает спать.

Консервативная терапия этой проблемы обычно малоэффективна. А оперативное лечение уже в первые сутки возвращает человеку сон. Даже в "устаревших" случаях удается постепенно восстановить чувствительность пальцев. Операция чаще всего заключается в полузакрытом или артроскопическом (эндоскопическом) рассечении карпальной связки через маленькие проколы. Она выполняется под наркозом, техникой маленьких разрезов; после завершения пациент остается в клинике только на несколько часов.

Синдром карпального канала Иллюстрация

Восстановить уверенную походку

Еще одну из распространенных проблем пациенты обычно характеризуют так: "торчит косточка на ноге". Вальгусная деформация первого пальца стопы, кроме эстетического недовольства, может вызвать дискомфорт и боль при ходьбе. Конечно, сначала можно попробовать такие вспомогательные методы лечения, как ношение стелек, массажи и физиотерапию, – и если они не дают положительного результата, лучше прибегнуть к оперативному лечению. Правильный вариант подбирается индивидуально, с учетом физиологии и образа жизни пациента, его пожеланий, а также того, насколько выражена деформация. Хирург использует современное оборудование и фиксаторы. Целью лечения является долговременная коррекция, улучшение внешнего вида стопы и скорейшее возвращение пациента к привычному образу жизни.

Вальгусная деформация стопы Иллюстрация

Коррекция повреждений сухожилий на кисти – это сложный раздел микрохирургии. Восстановление полноценных движений пальцами требует сложных поэтапных оперативных вмешательств, специального оборудования, шовных материалов и длительной реабилитации под контролем хирурга.

Центр травматологии "Добробут" предлагает весь спектр ортопедо-травматологической помощи. За подробной информацией обращайтесь по телефонам: 044/097 495 2888.

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