Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Ортопедия

Современная микрохирургия – эффективный метод коррекции в ортопедии

261
Читать материал на украинском

Заболевания кистей или стоп, травмы в результате случайного падения, удара или пореза – в этих случаях, бывает, не обойтись без хирургической коррекции. К счастью, сейчас операцию можно сделать малоинвазивно и максимально безопасно.

Оксана Мироненко, травматолог-ортопед "Добробут"

Берегите свои кисти и стопы от травм, а в случае необходимости не бойтесь обратиться за микрохирургической помощью!

"Ювелирная" и мультидисциплинарная

Эту сферу медицины называют микрохирургией, ведь врач работает с мелкими костями, тонкими сухожилиями, нервами, сосудами и пытается делать разрезы на тканях как можно меньше. В практике используются миниатюрные инструменты, тоненькие шовные материалы, маленькие спицы, винтики и пластинки, часто бывает полезным микроскоп. Такой специфической техники требует сложная анатомия кисти и стопы. Чтобы выполнять свою работу как можно лучше, микрохирургами необходимо иметь знания и навыки в различных областях медицины – травматологии, ортопедии, нейрохирургии, сосудистой и пластической хирургии. Микрохирурги лечат переломы костей кисти, предплечья, стопы, раны с дефектами кожи, закрытые и открытые повреждения сухожилий, повреждения и сжатия периферических нервов, убирают различные опухоли, образование и деформации кисти и стопы.

По оптимальному алгоритму

Травмы конечностей может получить любой, независимо от возраста, пола, активности и образа жизни. Нужно ли в таком случае хирургическое лечение, врач определяет на основании рентгенологического, визуального и механического обследования. В ряде случаев коррекция нужна для того, чтобы в будущем не возникало деформаций, которые могут наносить значительный дискомфорт. А в некоторых случаях можно не надеяться на правильное восстановление без операции. Очевидно, когда речь идет о нестабильном, многоосколочном переломе, консервативное лечение будет неэффективным. Поврежденные кости необходимо вправить и зафиксировать маленькими спицами, винтами или пластинами. При необходимости в послеоперационном периоде применяется дополнительная фиксация шинами или ортезами. Обычно они нужны не слишком продолжительное время. Так, например, после оперативного лечения перелома лучевой кости (а это самая частая травма у женщин, перелом "в типичном месте") уже через 3-5 дней можно не носить гипс и пользоваться рукой – конечно, сначала избегая больших нагрузок.

Перелом лучевой кости

Перелом лучевой кости

Иллюстрация

Вон "компьютерную" болезнь!

Повреждение тканей могут быть вызваны не только травмами. Такое распространенное заболевание, как синдром карпального канала, возникает из-за монотонно повторяющихся движений руками – сегодня это обычно работа с мышкой и клавиатурой. Такие же симптомы развиваются у женщин после 40, когда физиологически снижается уровень эстрогена. Из-за защемления срединного нерва человек начинает чувствовать слабость кистей, онемение, боль в пальцах и кистях, которая досаждает основном в ночное время и мешает спать.

Консервативная терапия этой проблемы обычно малоэффективна. А оперативное лечение уже в первые сутки возвращает человеку сон. Даже в "устаревших" случаях удается постепенно восстановить чувствительность пальцев. Операция чаще всего заключается в полузакрытом или артроскопическом (эндоскопическом) рассечении карпальной связки через маленькие проколы. Она выполняется под наркозом, техникой маленьких разрезов; после завершения пациент остается в клинике только на несколько часов.

Синдром карпального канала

Синдром карпального канала

Иллюстрация

Восстановить уверенную походку

Еще одну из распространенных проблем пациенты обычно характеризуют так: "торчит косточка на ноге". Вальгусная деформация первого пальца стопы, кроме эстетического недовольства, может вызвать дискомфорт и боль при ходьбе. Конечно, сначала можно попробовать такие вспомогательные методы лечения, как ношение стелек, массажи и физиотерапию, – и если они не дают положительного результата, лучше прибегнуть к оперативному лечению. Правильный вариант подбирается индивидуально, с учетом физиологии и образа жизни пациента, его пожеланий, а также того, насколько выражена деформация. Хирург использует современное оборудование и фиксаторы. Целью лечения является долговременная коррекция, улучшение внешнего вида стопы и скорейшее возвращение пациента к привычному образу жизни.

Вальгусная деформация стопы

Вальгусная деформация стопы

Иллюстрация

Коррекция повреждений сухожилий на кисти – это сложный раздел микрохирургии. Восстановление полноценных движений пальцами требует сложных поэтапных оперативных вмешательств, специального оборудования, шовных материалов и длительной реабилитации под контролем хирурга.

Центр травматологии "Добробут" предлагает весь спектр ортопедо-травматологической помощи. За подробной информацией обращайтесь по телефонам: 044/097 495 2888.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
клиника Добробут
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости