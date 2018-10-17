Приветствую постоянных и новых читателей! Сегодня речь пойдет о таком весьма распространенном явлении, как боль в спине. Те, кто испытывал хотя бы раз подобные ощущения, характеризуют их как адские и мучительные, которые повергают человека в состояние полной беспомощности. В случае с обратившимся ко мне пациентом П все закончилось благополучно, однако, не стоит дергать удачу за усы.

Помочь нельзя оставить

Знак препинания в данном выражении можно поставить как в таком виде: "Помочь, нельзя оставить", так и в таком: " Помочь нельзя, оставить". Врачебное вмешательство предполагает первый вариант, а вот, какого рода будет эта помощь - зависит от специалиста, частного случая, а также оперативности обращения за помощью.

Геракл отдыхает

Если вы не Геракл, который при совершении своих подвигов пользовался эксклюзивной поддержкой Олимпийских богов, поднимать тяжести перед собой нельзя ни в коем случае. Расскажу почему. В нашем организме существует мышца, которая располагается между грудной полостью и тазом. Верху она крепится к грудным позвонкам, гармонично вплетаясь в бедренную мышечную группу, проходя через брюшную полость. Если вы резко поднимаете перед собой тяжести, это раскручивает таз по оси, и в качестве компенсации в поясничном отделе появляется грыжа. В момент сильного напряжения она может заявить о себе приступом резкой боли, и тогда человека отправляют на операцию.

Нож подождет

Обратившийся ко мне пациент П промучился всю ночь, и уже не мог лежать на спине. На прием он пришел, опираясь на супругу, и еле-еле передвигаясь. После осмотра и постановки диагноза, я смогла купировать болевой синдром с помощью мягких остеопатических приемов. Уже через 15 минут П сиял от облегчения. В случае обращения в обычную клинику, его неизбежно бы госпитализировали, и, испробовав кучу лекарств, скорее всего, отправили бы под нож. Этот крайний метод лучше всего приберечь на потом, попытавшись все-таки решить проблему неинвазивным способом.

Дорогие мои, если Вы не тяжелоатлеты, не испытывайте судьбу - оставьте поднятие тяжестей профессионалам!

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