Как в моем любимом мультике из детства запятую вы поставите сами. А куда лучше - решите после прочтения.

Начну с главного: сколиоз не лечится! Идеально ровную спину после 21 года вы не получите. Но уменьшить визуально мышечный дисбаланс можно благодаря ежедневным упражнениям и тренировкам. Вам в помощь йога, Pilates и растяжка.

Сколиоз или мышечный дисбаланс есть у всех. И слава богу, если вы этого не замечаете. Но после родов или лет в 50 он точно вылезет болями в ногах, спине и области таза.

Что делать?

Тренировать глубокие мышцы пресса (поперечная мышцы живота). Планка, упражнения из Pilates, калланетика - все вам в помощь. Сильный пресс нужен для того, чтобы забирать нагрузку со спины. И да, ваши 8 кубиков на животе - это нифига не сильный пресс.

Делайте ассиметричный упражнения. Есть зажатые места - их нужно растягивать, чтобы лучше тянулись мышцы. Есть сильные перерастянутые места - их надо закачивать, чтобы мышцы становились сильными и тянули сторону сколиозам больше на себя и выпрямляли его.