Сколиозы, асимметрии, разная длина ног, искривление таза. Меня очень часто спрашивают про то, можно ли это вылечить. Я честно скажу: сколиоз до конца не лечится. Наше тело асимметрично от природы. Поэтому если у вас сколиоз, с этим придётся работать всю жизнь, чтобы видимых последствий не было. Но иметь визуально ровную спину - это реально!

Что нужно делать: