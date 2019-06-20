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/Ортопедия

Разработан новый тип лечения суставов: в чем суть

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Ученые из Корнелльского университета разработали синтетическую версию смазочного материала для суставов.

Изобретение предназначено для лечения остеоартроза. В данный момент оно находится на этапе клинических испытаний на животных, а также демонстрирует перспективу для последующего применения на людях. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

Разработанный полимер имитирует функцию природной смазки и его гораздо проще производить. Аналогом, который синтезируется в организме и защищает суставы, является гиалуроновая кислота.

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Разработан новый тип лечения суставов: в чем суть

pixabay.com

Разработан новый тип лечения суставов: в чем суть

pixabay.com

По словам Дэвида Патнэма, профессора Технического колледжа, после завершения исследования эффективности на собаках, препарат можно бутет использовать для лечения ветеринарного остеоартрита, а в дальшейшем он может стать доступным для использования человеком.

Ранее MedOboz писал, что для уменьшения боли в суставах, важно не только выполнять один тип упражнений, а еще заниматься растяжкой и изменить диету.

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Тема
Здоровье
Место
США
Тег
здоровье
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