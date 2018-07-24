Лето - пора, когда хочется открыться солнцу, ветру и воде, чтобы тело как можно больше получило живительной природной энергии. Однако бывают ситуации, при которых чрезмерная открытость может демонстрировать некоторые физические недостатки. Сегодня речь пойдет о весьма распространенном постуральном нарушении - разнодлинности ног.

Сказка о правке и левке

Представьте себе, что жили-были две ноги. Одну звали Правка, потому что она была правой нижней конечностью, а вторую, соответственно, Левкой. И вдруг обнаружилось, что одна ножка, которая правая, несколько длиннее левой. Возгордилась Правка и сказала, что она тут главная. Испугался их Хозяин и немедленно отправился на прием к остеопату.

Что сказал врач

После осмотра выяснилось, что некоторое время назад человек получил перелом левой ноги, который, как оказалось, сросся неправильно. Поэтому длина Левки получилась заметно короче - почти на 1,5 см. Посмотрел на это остеопат и сказал, что это анатомическая разнодлинность, корректируется она долго, но при правильном подходе успех гарантирован. Он провел остеопатическое лечение не только причин, приведших к укорочению ноги, но и устранил прочие комплексные сопутствующие изменения, произошедшие в организме. В результате теперь и Левка, и Правка имеют одинаковую длину и больше не ссорятся.

Сказка - ложь, да в ней намек

На самом деле разнодлинность ног может быть не только приобретенной, но и функциональной. При этом длина Ваших конечностей на самом деле будет одинакова, но из-за дисфункций внутренних органов могут развиться:

сколиоз;

перекос таза;

разнообразные нарушения работы нижних конечностей.

Для Вас они выразятся головокружениями и болями, нарушениями функционирования внутренних органов. Поэтому, чем раньше выявить подобные отклонения, тем успешней пройдет их коррекция и end будет happу.