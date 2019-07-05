Повышает риск переломов: ученые рассказали о вреде бытовой химии

Продукты бытовой химии, которые используются ежедневно, могут увеличить риск развития остеопороза.

К такому выводу пришли исследователи из медицинских учреждений Китая, сообщает Medical Хpress.

Объектом изучения ученых был триклозан – вещество, которое входит в состав таких антибактериальных средств, как мыло, дезинфицирующее средство для рук, зубная паста и жидкость для полоскания рта.

Они обнаружили, что у женщин, подвергшихся воздействию химического соединения, чаще развивается остеопороз.

Дезинфекцирующее средство pixabay.com

Дезинфекцирующее средство pixabay.com

Мыло pixabay.com

Остеопороз – заболевание поражающее костную ткань человека, имеет системный и прогрессирующий характер, при котором наблюдается снижение плотности костной ткани с последующем нарушением её структуры. Это может привести к частым переломам и плохой регенеративной способности костных тканей.

Ранее MedOboz сообщал, что сыр является отличным источником белка, кальция и других питательных веществ, а его употребление поможет предотвратить остеопороз.

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