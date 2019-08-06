Потеря ногтей и перелом: неправильные кроссовки оказались опасны для здоровья

Неподходящие для занятий спортом кроссовки могут спровоцировать подошвенный фасциит, а также стрессовый перелом и потерю ногтя на пальце.

К такому выводу пришли ученые, передает Medicalxpress. По их словам, при выборе обуви нужно учитывать тип стопы, стиль бега и рельеф местности.

"Стоит показать врачу вашу старую спортивную обувь. Модель износа поможет лучше разобраться в особенностях ваших стоп. Также специалисту надо рассказать о том, какого рода боли вы испытывали во время бега или после него", – считает врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр.

Она подчеркнула, что важно выбирать обувь во второй половине дня, когда нога становится чуть больше.

"Отдайте предпочтение обуви с широким носком, чтобы пальцы не сжимались во время бега. Если вы нашли хорошую пару обуви, то подумайте о том, чтобы купить запасную на будущее. Но не с прицелом на несколько лет, так как с годами размер стопы может меняться", – подытожила врач.

Неправильные кроссовки оказались опасны для здоровья Факты

Как сообщал OBOZREVATEL, правильная с медицинской точки зрения обувь должна быть качественной, не давить и не натирать. От этого зависит здоровье не только ног, но и спины.

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