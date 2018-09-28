Давайте сразу условимся. Эту статью у меня за последние три месяца не просил разве только ленивый. Она победила в голосовании за самые актуальные темы этой осени.

И начнём с главного: относитесь к моим рекомендациям без фанатизма. Я дам список продуктов, которые действительно помогут нашим мышцам, связкам и суставам, но у кого-то на них аллергия, кто-то на диете, у кого-то гастрит. Советы связаны чисто с улучшением функций опорно-двигательного аппарата(ОДА).

Второе, питание - это не панацея при заболеваниях ОДА. Это не диетология, где можно похудеть кушая только правильные продукты. Нужно обязательно двигаться и делать упражнения!

Ну что ж, основное объяснила! Теперь погнали. В первой части начну развеивать мифы и легенды про питание для ОДА.

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Миф № 1: пейте дети молоко – будете здоровы!

Кальций из любых продуктов не усваивается без дополнительной группы витаминов! ( Какие и как их надо применять расскажу в следующем после). Точнее так, он не усваивается после 21 года, когда заканчивается активный рост костной системы. Организм просто не понимает зачем ему дополнительный кальций, если весть рост и созревание организма уже закончилось. Более того, после возраста грудного вскармливания основная часть кальция уходит на волосы, ногти и зубы. Доставить его в кости очень сложная и не простая задача.

Что касается кальцимина и других препаратов кальция. Работая 11 лет с заболеваниями позвоночника и суставов я вижу, как врачи тоннами выписывают кальций людям с ортрозами. Зачем? В возрасте, когда этот самый ортроз развивается все бесполезные препараты будут только дополнительной нагрузкой на печень.

И самое важное! Чтобы точно начать применять кальций, надо понять, реальна ли его нехватка в организме. Слоящиеся волосы и сломанные ногти вообще не показатель! Перебор каких-то элементов в организме еще более вреден, чем недостаток.

Миф №2: бабушкин студень помогает при артритах

Всегда смеялась над родителями, которые ели холодец и приговаривали: "теперь суставчики будут меньше болеть". Давайте разбираться, что там и у кого не будет болеть.

Считается, что в холодце содержится большое количество животного коллагена. Коллаген – это основные клетки в межпозвоночных дисках, в коленных менисках, в симфизах. Они, один из основных строительных материалов связочного аппарата нашего организма.

У нас с вами этот коллаген продуцируется до 21 года. Потом он только разрушается и не восстанавливается. Многие считают, что если есть продукты или препараты содержащие коллаген то будет спина здоровая и силушка богатырская.

На этом мифе построен весь мир спортивной фармакологии. Хондропротекторы продаются миллионами. Глюкоза и хондраитин – это основные препараты, которые сейчас активно покупаются населением, которое хоть как-то пытается разобраться в ЗОЖе. Люди не знают лишь главного – коллаген, за который все принимают хондропротеторы и едят килограммами мясной студень не усваивается организмом вообще.

Чтобы коллаген попал в больной сустав его надо именно туда уколоть. Причём это давным-давно известно всем женщинам. Вот, когда вы идете к косметологу, мои хорошие, чтобы подтянуть красоту личика, косметолог что делает? Предлагает вам таблетку с коллагеном и отправляет домой? Нет, он колит его в лицо под кожу. Там где коллаген, как раз и начал активно разрушаться.

Да, блин, почему с суставами должно происходить по-другому.

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