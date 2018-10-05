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Ирина Пахомова
Ирина Пахомова
ОстеопатВсе статьи автора

Плоскостопие: чем опасно? 

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Недавно, при осмотре пациента, обнаружила у молодого человека плоскостопие. Однако он отнесся к диагнозу скептически, заявив, раз ничего не болит - значит, и лечить нечего. Так ли это на самом деле - давайте разбираться.

Мишка косолапый

Если свод Вашей стопы опущен или уплощен, значит работа суставов, связок и сухожилий нарушена. Вы можете заметить, что длина стоп неестественно увеличена/уменьшена, а обувь сильно стаптывается у внутреннего края подошвы. При этом изменяется походка - Вы начинаете незаметно для себя косолапить и раскачиваться при ходьбе, словно медведь, а в стопах, коленях и даже спине могут появиться неприятные ощущения.

Триумвират

Однако внешние проявления плоскостопия могут не встревожить человека, если он не знает о нависшей над ним угрозе. Дело в том, что стопы предназначены для осуществления трех важнейших для нашего организма функций:

1) амортизирующей - смягчающей жесткие толчки от соприкосновения с земной поверхностью. Свод стопы компенсирует удар, если же таковой отсутствует, травмироваться будут не только нижние конечности, а также позвоночник вместе с тазобедренным суставом;

2) балансировочная - реализуется при движении, когда все части стопы способствуют удержанию равновесия. Однако если взаиморасположение составляющих стопы нарушено, человек раскачивается и даже теряет равновесие;

3) толчковая - способствует правильной и комфортной ходьбе. В данном случае основной удар принимает на себя передняя половина стопы, а после происходит толчок. Так мы уверенно шагаем по земле, однако, если составляющие нашей стопы разрознены, возникает боль. А там уже не до толчка.

Победа будет за нами

Следствием сбоя работы связочно-сухожильного аппарата Ваших стоп будет разворот тазовых костей, возникновение сколиоза, и даже патологические изменения в позвоночнике, визуально заметна станет разнодлинность нижних конечностей.

Однако вовремя обратившись за помощью к остеопату, негативных последствий можно избежать, и уже после нескольких сеансов мягкой коррекции Вы ощутите существенное облегчение.

А кто победил в Вашем случае - Вы или плоскостопие?

Читайте на OBOZREVATEL, как меньше есть?

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Автор
Ирина ПахомоваИрина Пахомова
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Источник:Ирина Пахомова
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