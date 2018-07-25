Перелом ключицы у новорожденного

Сегодня в фокусе внимания - новорожденные крохи. Да-да, к сожалению, у них тоже бывает немало проблем уже с первых дней жизни. Речь пойдет о повреждении ключицы у новорожденного, с которым обращаются многие молодые родители.

Рученьки-ноженьки

Не хочется верить, что крошечные ручки-ножки вашего любимого малыша, только-только появившегося на свет, могут уже иметь травмы и повреждения. Однако поставить диагноз "перелом ключицы" врачи могут в самые первые часы жизни малыша. Внешне травма может проявиться гематомой, отеком и болью, на которые ваша кроха будет реагировать отчаянным плачем. Причиной беспокойства является нарушение анатомической целостности ключичной кости, которое ребенок получил в ходе родов.

Перелом случается, если:

Роды продолжались слишком долго, и, проходя по родовым путям, ребенок продолжительное время оставался сдавленным;

Роды были слишком стремительными, так что плод не успел принять необходимое положение;

Малыш был слишком крупным, и его размеры значительно превышали размеры родовых путей;

Переворот плода, который неправильно предлежал, был выполнен некорректно.

Как понять, что перелом

Чуткое сердце родителей подскажет, что у их малыша повреждена ключица, если при надавливании на нее он заходится плачем. Также поврежденный участок будет отечным, возможно с гематомой, а при совершении движений ручками будет слышен характерный звук. Такая травма может быть очень опасной своими последствиями, среди которых - нарушение осанки, кривошея, но самое опасное - возможность мозговой дисфункции и отставания в развитии.

Остеопат спешит на помощь

Остеопатическое вмешательство избавит ребенка от болей и дискомфорта, так как поврежденные связки и неправильное положение костей обретут норму. Врач нормализует тонус тканей, кровообращение и лимфоток. Ваш малыш станет намного увереннее в себе, уравновешенней и внимательней - ведь теперь ему ничего не мешает!