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/Ортопедия

Отец героически ухаживает за больной артритом женой и тремя детьми

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Британец ухаживает за своей больной тяжелой формой артрита женой и тремя маленькими детьми, являясь единственным кормильцем и опекуном своей семьи.

Об этом пишет The Sun.

37-летней Мартине Эванс еще в двухлетнем возрасте поставили диагноз ювенильный идиопатический артрит. Причина появления данной болезни неизвестна, многие дети перерастают заболевание, однако у женщины возникло обострение спустя полгода после рождения троих детей.

Отец героически ухаживает за больной артритом женой и тремя детьми
Отец героически ухаживает за больной артритом женой и тремя детьми

Она вынуждена вести постельный режим, чувствуя невыносимую боль в суставах. Мартина не может встать с кровати, самостоятельно справлять нужду и выполнять гигиенические процедуры без посторонней помощи.

Ее супруг Дэвид вынужденно стал опекуном Мартины – он встает в любое время дня и ночи, чтобы перевернуть ее на другую сторону, отнести в туалет и дать ей лекарство. Одновременно мужчина воспитывает троих детей, кормит их, одевает и купает.

Отец героически ухаживает за больной артритом женой и тремя детьми
Отец героически ухаживает за больной артритом женой и тремя детьми

В связи с болезнью жены Дэвид работает неподалеку от дома, так как Мартине в любой момент может понадобиться его помощь.

Мартина понимает, как сложно приходится мужу, ценит его заботу и опеку, называя себя самой счастливой женщиной в мире.

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Яковенко Дуня
Яковенко Дуня
Cпаcи6о тeм, кто показал мнe caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁0dcous Прocтo пройдя простой oпрос пoлyчила почти полугодoвyю зaрплату)) Пoльзуйтeсь, пoка еcть возможнoсть=)
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