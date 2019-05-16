Переломы проксимального отдела бедренной кости относятся к типичным остеопоротичным переломам бедренной кости, которые возникают после низкоэнергетической травмы и составляют 3 – 6 % переломов костей скелета. Особенно высокий процент переломов проксимального отдела бедренной кости у людей пожилого и старческого возраста, 91% таких переломов встречается у людей старше 65 лет. Согласно прогнозов, до 2050 года ожидается 4-х кратное увеличение таких переломов в сравнении с 1990 годом.
В последние годы в Украине широко внедряются современные методы лечения этих переломов. Наиболее распространенными среди них остеосинтез пластинкой, стержнем, ендопротезирование тазобедренного сустава.
Для каждого из этих методом существуют свои показания и противопоказания.
В последнее время пациенты и их родственники довольно часто задают вопрос, какой метод лечения предпочтительнее при чрезвертельных переломах бедренной кости? Однозначного ответа на это вопрос нет. Нужно взвешивать все за и против в каждом конкретном случае.
Основная цель операции — устранить боль в области перелома, активизировать больного, дать ему возможность самостоятельно себя обслуживать. Поскольку это больные преклонного возраста, врач должен обратить внимание на состояние костной ткани в области перелома и состояние тазобедренного сустава. В тех случаях, когда имеется остеопороз, особенно головки и шейки бедренной кости, после остеосинтеза перелома возникает угроза вторичного смещения отломков. В таком случае нужно отдать предпочтение тотальному эндопротезированию тазобедренного сустава. Вторая причина для выбора операции эндопротезирования — артроз сустава. Если после операции остеосинтеза достигнем сращения перелома, но у пациента останется артроз ІІІ или IV стадии, цель операции не будет достигнута из-за боли и ограничения движений в суставе . (Рис.1).
Рис. 1 Рентгенограмма чрезвертельного сустава после перелома и после эндопротезирования тазобедренного сустава
Таким образом, при наличии остеопороза в области перелома, особенно шейки и головки бедренной кости, наличии артроза тазобедренного сустава ІІІ или IV стадии, предпочтение следует отдавать операции тотального эндопротезирования тазобедренного сустава.
В остальных случаях мы рекомендуем выполнять остеосинтез. (Рис. 2).
Рис.2
А- рентгенограмма многооскольчатого чрез- подвертельного перелома правой бедренной кости;
Б- состояние после остеосинтеза
Для остеосинтеза перелома необходимо отдавать предпочтение современным методикам и фиксаторам, которые позволяют добиться стабильной фиксации отломков с возможностью нагрузки на оперированную конечность в послеоперационном периоде
Клинический пример эндопротезирования тазобедренного сустава при чрезвертельном переломе бедренной кости:
Больная П., 87 лет госпитализирована в Клинику с диагнозом многооскольчатый чрезвертельный перелом правой бедренной кости со смещением отломков. Травму больная получила вследствие падения на правый бок в быту. В Клинике больную обследовали, выполнили эндопоротезирование тазобедренного сустава протезом с цементным типом фиксации. На рис.3 представлены рентгенограммы больной П., 87 лет при госпитализации в Клинику и после эндопротезирования тазобедренного сустава.
Рис.3. Представлено рентгенограмму больной П., 87 лет при госпитализации в Клинику и после операции тотального эндопоротезирования тазобедренного сустава
Послеоперационный период протекал гладко, на второй день после операции больная поднялась с кровати, ей разрешено нагружать оперированную конечность на 100%. Рана зажила первичным натяжением. Больная прошла курс реабилитационного лечения.
Через несколько месяцев больная смогла самостоятельно подниматься в свою квартиру на 5 этаже.
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