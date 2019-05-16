Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Блоги - Ортопедия

Полулях Михаил Васильевич
Полулях Михаил Васильевич
Профессор, доктор медицинских наукВсе статьи автора

Оперативное лечение переломов

5.3т

Переломы проксимального отдела бедренной кости относятся к типичным остеопоротичным переломам бедренной кости, которые возникают после низкоэнергетической травмы и составляют 3 – 6 % переломов костей скелета. Особенно высокий процент переломов проксимального отдела бедренной кости у людей пожилого и старческого возраста, 91% таких переломов встречается у людей старше 65 лет. Согласно прогнозов, до 2050 года ожидается 4-х кратное увеличение таких переломов в сравнении с 1990 годом.

В последние годы в Украине широко внедряются современные методы лечения этих переломов. Наиболее распространенными среди них остеосинтез пластинкой, стержнем, ендопротезирование тазобедренного сустава.

Для каждого из этих методом существуют свои показания и противопоказания.

В последнее время пациенты и их родственники довольно часто задают вопрос, какой метод лечения предпочтительнее при чрезвертельных переломах бедренной кости? Однозначного ответа на это вопрос нет. Нужно взвешивать все за и против в каждом конкретном случае.

Основная цель операции — устранить боль в области перелома, активизировать больного, дать ему возможность самостоятельно себя обслуживать. Поскольку это больные преклонного возраста, врач должен обратить внимание на состояние костной ткани в области перелома и состояние тазобедренного сустава. В тех случаях, когда имеется остеопороз, особенно головки и шейки бедренной кости, после остеосинтеза перелома возникает угроза вторичного смещения отломков. В таком случае нужно отдать предпочтение тотальному эндопротезированию тазобедренного сустава. Вторая причина для выбора операции эндопротезирования — артроз сустава. Если после операции остеосинтеза достигнем сращения перелома, но у пациента останется артроз ІІІ или IV стадии, цель операции не будет достигнута из-за боли и ограничения движений в суставе . (Рис.1).

Рис. 1 Рентгенограмма чрезвертельного сустава после перелома и после эндопротезирования тазобедренного сустава

Таким образом, при наличии остеопороза в области перелома, особенно шейки и головки бедренной кости, наличии артроза тазобедренного сустава ІІІ или IV стадии, предпочтение следует отдавать операции тотального эндопротезирования тазобедренного сустава.

В остальных случаях мы рекомендуем выполнять остеосинтез. (Рис. 2).

Рис.2

А- рентгенограмма многооскольчатого чрез- подвертельного перелома правой бедренной кости;

Б- состояние после остеосинтеза

Для остеосинтеза перелома необходимо отдавать предпочтение современным методикам и фиксаторам, которые позволяют добиться стабильной фиксации отломков с возможностью нагрузки на оперированную конечность в послеоперационном периоде

Клинический пример эндопротезирования тазобедренного сустава при чрезвертельном переломе бедренной кости:

Больная П., 87 лет госпитализирована в Клинику с диагнозом многооскольчатый чрезвертельный перелом правой бедренной кости со смещением отломков. Травму больная получила вследствие падения на правый бок в быту. В Клинике больную обследовали, выполнили эндопоротезирование тазобедренного сустава протезом с цементным типом фиксации. На рис.3 представлены рентгенограммы больной П., 87 лет при госпитализации в Клинику и после эндопротезирования тазобедренного сустава.

Рис.3. Представлено рентгенограмму больной П., 87 лет при госпитализации в Клинику и после операции тотального эндопоротезирования тазобедренного сустава

Послеоперационный период протекал гладко, на второй день после операции больная поднялась с кровати, ей разрешено нагружать оперированную конечность на 100%. Рана зажила первичным натяжением. Больная прошла курс реабилитационного лечения.

Через несколько месяцев больная смогла самостоятельно подниматься в свою квартиру на 5 этаже.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Советы врачей" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Полулях Михаил ВасильевичПолулях Михаил Васильевич
Тема
Советы врачей
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воробьева Елена
Воробьева Елена
Отличная клиника https://mdclux.com.ua/orthopedics/ не раз обращалась, помогают!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины