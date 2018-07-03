Нужно, но это не точно.

Самое важное сначала растянуть мышцы зажатого отдела позвоночника. Спина болит потому, что сильно зажаты мышцы на ней. То есть появляется грыжа, остеохондроз, потрузия, сколиоз или даже проблемы с осанкой и мышцы в этой области начинают сильно напрягаться, чтобы удержать поражённую область. Нервные окончания восполняются, и в итоге мы чувствуем боль или дискомфорт. Так вот, чтобы с ним распрощаться очень важно делать упражнения на вытяжение спины. Поэтому у меня столько упражнений для растяжки.

Растягивать мышцы нужно минимум неделю, а при самых сильных спазмах и болях до месяца. И все это время ничего не качать... ВООБЩЕ. Если вы действительно хотите расстаться с болью в спине, то, по-хорошему, нужно даже бросить тренажёрный зал. Не знаю, как вы это переживёте, но на неделю минимум никаких тяжестей. Можно делать упражнения со своим весом.

Что реально нужно укреплять, когда болит спина и когда идёт первый этап реабилитации (то есть её растяжка), так это упражнения на пресс. Пресс реально надо качать всегда! Причём не все упражнения можно!

И вот во втором этапе (через неделю-месяц) к растяжкам добавляем силовые упражнения на спину и... барабанная дробь... ЯГОДИЦЫ.

Да, да. Хотите здоровую спину - укрепляйте "ягодки".