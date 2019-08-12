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/ Ортопедия

Лекарства для суставов не работают?

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К заболеваниям суставов, в основе которых лежит разрушение хрящей, относятся остеоартрозы и остеоартриты. Известно использование хондропротекторов для лечения данных патологических состояний. Активными веществами этих препаратов являются хондроитин сульфат и глюкозамин. С проблемой больных суставов сталкивается более 20% населения в возрасте старше 60 лет. Наблюдается поражение не только крупных суставов, таких как коленные, голеностопные, тазобедренные, локтевые. Увы, мелкие суставы позвоночного столба тоже страдают в независимости от отдела.

Строение человеческого хряща уникально, он рассчитан на 120 лет жизни при правильном его использовании. В основе преждевременного изнашивания и разрушения хрящей лежит их неправильная эксплуатация. Кроме этого, ухудшить состояние могут травмы или инфекционное воспаление сустава. Но ключевой причиной разрушения суставного хряща является избыточная масса тела.

Лекарства для суставов не работают?

Иллюстрация

Человеческий хрящ состоит из хондроцитов и внеклеточного матрикса. Последний включает в себя воду, коллаген, протеогликаны и минеральные соли. Коллаген – это основная структурная часть хряща белковой природы, состоящая из последовательности аминокислот (заменимые – глицин, пролин, аргинин и аланин, незаменимые – лизин).

Хрящевая ткань не имеет кровеносных сосудов, поэтому практически не восстанавливается. Это значит, что восстановить уже разрушенный хрящ нельзя. Однако предотвращение его дальнейшего разрушения возможно.

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Лечение остеоартрозов имеет несколько направлений.

1. Прием противовоспалительных препаратов:

Их можно принимать в виде таблеток, инъекций, а также с помощью внутрисуставного введения. Использование этих средств помогает снять воспаление, которое способствует разрушению хряща.

Лекарства для суставов не работают?

Иллюстрация

2. Прием пищевых добавок – хондропротекторов.

3. Хирургическое лечение:

  • артроскопические операции;

  • операции по замене сустава.

Все хондропротекторы представлены белками, входящими в состав коллагена суставного хряща. Их задача попасть в хрящевую ткань.

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Как происходит всасывание любого белка, который попал в пищеварительную систему человека?

Из-за своих больших размеров белковые молекулы не способны всасываться в мелкие поры кишечника, поэтому чтобы усвоиться, они расщепляются на составные части – аминокислоты, которые, попадая в кровь, разносятся по всему организму. Это касается и хондроитин сульфата и глюкозамина. Их максимальная концентрация после приема отмечается в печени и почках, но не в суставах.

Производители этих препаратов неоднократно пытались заявить о себе на рынке, часто им это удавалось весьма успешно. Эти средства не одобрены FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), ввиду того, что их эффективность не была доказана. На украинском фармрынке эти препараты представлены дорогим продуктами, которые не действуют, к примеру, Структум (Пьер Фабр Медикамент Продакшн, Франция) и Дона (Роттафарм С.П.А., Италия).

Лекарства для суставов не работают?

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Тема
Здоровье
Тег
лекарства
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