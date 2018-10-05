Корректора осанки – панацея или обман?

Нарушение осанки, искривление и прочие патологии позвоночника – большая проблема в современном мире, где сидение за компьютером заменило живое общение, прогулки на свежем воздухе, да и вообще активное времяпровождение. Зачастую это приводит как минимум к сутулости – не только эстетической проблеме, но и вреду здоровью. При искривлении позвоночника нарушается работа многих внутренних органов – сердца, легких, жкт, может произойти раннее начало дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике и суставах – остеохондроз, грыжи дисков, артроз.

Какие бывают нарушения осанки:

- Отклонение в переднезаднем направлении – усиление физиологических изгибов (сутулость, круглая спина, кругловогнутая спина) или уменьшение физиологических изгибов (плоская спина, плосковогнутая спина).

- Нарушение осанки в боковом направлении – сколиотическая осанка.

- Сколиоз – искривление позвоночника в трех плоскостях.

На начальных стадиях они поддаются коррекции, а в запущенных случаях понадобится серьезное лечение вплоть до оперативного вмешательства.

Что нужно делать для исправления осанки?

В первую очередь нужно укрепить мышцы – для этого существуют специальные комплексы лечебной физкультуры, хорошо помогает плаванье, растяжка, и не стоит забывать о пеших прогулках на свежем воздухе.

Обратить внимание на свое рабочее место – если у Вас сидячая работа, то нужно правильно организовать рабочее место – удобный стол, монитор компьютера должен находиться чуть ниже уровня глаз, но ни в коем случае Вы не должны наклонять голову вниз. Для сидения выбирайте ортопедическое кресло или используйте специальные подушки под спину.

Для школьников кроме всего выше перечисленного, нужно носить ортопедический рюкзак.

Массаж и мануальная терапия усилят эффект за счет улучшения кровообращения в мышцах и связках. В данном случае следует тщательно отнестись к выбору специалиста, чтоб не навредить своему здоровью.

Корректор осанки нужен ли он?

Корректоры осанки (реклинаторы) широко применяются при лечении нарушений осанки, с их помощью обеспечивается разведение плечей, нормализуется мышечный тонус. Основная их функция – изменение динамических стереотипов (привычек положения тела, двигательных привычек) – иными словами, человек привыкает держать спину прямо и не сутулиться.

Сам по себе корректор осанки не решит проблему – только в сочетании с укреплением мышц, в противном случае может быть больше вреда, чем пользы – он частично снимает нагрузку с мышц, и они еще больше атрофируются. Носить корректор следует не более 4 часов в день, если другой режим ношения не назначил врач, в основном он используется, когда человек сидит, при физической активности и занятиях спортом изделие не надевают.

Как выбрать корректор осанки (ортопедический реклинатор)?

Сейчас появилось множество предложений от производителей ортопедической продукции – магнитные, турмалиновые, и прочие разные варианты, которые предлагают исправить искривление осанки буквально в считанные дни. Возможно ли это? Нет, невозможно, особенно за короткое время. Подумайте сами, каким образом магниты могут воздействовать на кровообращение в мышцах, тем самым способствуя их укреплению?

Корректор осанки – это медицинское изделие, и следует остановить выбор на производителях ортопедической продукции, которые хорошо себя зарекомендовали на протяжении не одного года работы и специализируются на подобных товарах. Кроме медицинской эффективности, учитывайте и фактор комфорта – носить придется не один месяц, важно обратить внимание на качество ткани, воздухообмен, качество швов и липучек, чтобы изделие не пришло в негодность вскоре после начала использования.

Выбирайте степень жесткости корректора – как правило, бывают эластичные – из специальной растягивающейся ткани, полужесткие – с пружинящими ребрами, жесткие – с металлическими моделируемыми ребрами. Первые два варианта используются при незначительных стадиях искривления и для профилактики, последний – только по назначению врача.

Выбор длины изделия зависит от места локализации проблемы – при сутулости достаточно использовать реклинаторы для верхнего отдела позвоночника, при искривлениях, которые затрагивают нижние отделы позвоночника применяется корректор осанки на всю спину.

Ну и конечно же выбор размера – как правило учитывается окружность талии, в некоторых моделях учитывается рост.

Корректора осанки Тривес

Компания Тривес уже более 25 лет специализируется на ортопедических товарах различной направленности, реклинаторы данного производителя зарегистрированы согласно требованиям законодательства Украины, к изделиям медицинского назначения, имеют Декларацию соответствия нормам технического регламента и производятся согласно стандарта ISO 13485:2003 и нормам европейской директивы 93/42/ЕЕС. Научно-конструкторский отдел, состоящий из высококвалифицированных врачей и инженеров разрабатывает высокоэффективные изделия, постоянно работая над их совершенствованием. Длительный опыт применения, позитивные отзывы врачей и пациентов говорят об эффективности и удобстве использования корректоров осанки Тривес. В ассортименте представлены как легкие эластичные изделия, так и жесткие, используемые при значительных деформациях, после травм и оперативных вмешательств. Высококачественные ткани, обеспечивающие отличные влаго и воздухообмен, обеспечат комфортное ношение на протяжении всего времени, корректора практически не заметны под одеждой и не сковывают движения.

Сделайте выбор в пользу Тривес!

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