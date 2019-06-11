Комплексная помощь, которая позволит остаться активным надолго

А вы на "ты" со здоровым образом жизни? Ваш иммунитет работает как часы и вы уже давно забыли, что такое простуда? Вы живете в абсолютном спокойствии, и нервничать - это не про вас? Активно занимаетесь спортом и вас совсем не беспокоит боль в суставах? Если хотя бы на один из этих вопросов не смогли твердо ответить: "Да!", тогда вам стоит задуматься о здоровье ваших суставов.

Говоря о здоровье суставов, мы подразумеваем их функциональное состояние. Беспокоит ли вас боль, имеете ли одно из таких заболеваний как: артриты различного происхождения, полиартриты, артрозы, остеохондрозы... Список можно продолжать долго, но это вряд ли вам поможет. А вот знание причин и методов помощи вашим суставам может существенно выручить.

Остановимся на причинах, которые кроются иногда там, где вы их могли не ждать. Если опустить банальные и обычно неконтролируемые причины как: травмы суставов, инфекционные и аутоиммунные заболевания, нарушения обмена веществ и проблемы с сосудами или гормонами, то остается только образ нашей жизни. То, как и сколько мы двигаемся, что едим и пьем - обычно наибольшая ответственность за наше здоровье лежит именно на повседневных обычных действиях. А потому, стоит смолоду приучить себя выпивать не менее 2 литров воды в день, питаться преимущественно здоровой пищей, вести активный образ жизни и заниматься спортом, научиться контролировать эмоции, не подвергаясь стрессам.

Но в современном ритме сложно проконтролировать каждый фактор и учесть все переменные нашей жизни. Более того, даже если вы адепт здорового образа жизни и активно занимаетесь спортом, это не уберегает на 100% от проблем с суставами. Часто, от слишком активных занятий спортом суставы тоже страдают от нагрузок. Что делать, если они уже подверглись изменениям и сообщают болями об этом владельцу? Помочь собственному организму с борьбой и восстановлением тканей.

Лучшая помощь - натуральная и без вреда. Не стоит забывать о том, что в природе все уравновешено, на каждую проблему есть решение, которое нужно только заметить и правильно использовать. Такими решениями часто являются лекарственные травы и природные источники различных соединений.

"Дьявольские клешни" или Мартиния душистая - африканское тропическое растение, которое прошло европейские исследования на эффективность при заболеваниях суставов. Ведь на родине "клешни" использовали для лечения как заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы, так и при нарушениях со стороны опорно-двигательного аппарата. Европейские исследования подтвердили ее эффективность при болезнях суставов. Учеными подтвердилось, что экстракт Мартинии благодаря гарпагозидам в составе, способен уменьшать ревматическую боль и подавлять воспалительный процесс в суставе благодаря подавлению фермента, участвующего в воспалительных реакциях. Помимо этого, применение растения усиливает регенерацию и уменьшает отек в суставах, тем самым улучшая подвижность. Стоит заметить и обезболивающие свойства "клешней", которые эффективно избавляют от боли в суставах.

Мартиния душистая

Другим важным соединением при проблемах с суставами является метилсульфонилметан – серосодержащее органическое соединение, невероятно важное для регенерации поврежденных тканей. Его часто применяют для помощи при лечении заболеваний суставов и занятиях спортом для легкого восстановления.

Не нужно выбирать один компонент для решения проблемы, эффективным в данном случае будет сочетание обоих. Картилиум в капсулах тому подтверждение - прекрасное сочетание экстракта "Дьявольских клешней" и метилсульфонилметана. Именно такая композиция обеспечивает максимальный эффект от их применения, дополняя и помогая действиям друг друга.

А лучшим решением будет комплексный подход с Картилиум - капсулы и гель для наружного применения. В состав геля кроме "Дьявольских клешней", вошли ряд мощных натуральных компонентов. Масло Лаванды узколистой, экстракт цветов Арники и эсцин из конского каштана заботятся об обезболивании, улучшают кровоснабжение и таким образом способствуют уменьшению отеков и гематом. В дополнение к ним, в составе Картилиум геля присутствует важный структурный элемент хрящевой ткани с противовоспалительными свойствами - глюкозамин сульфат, и витамин Е, который является естественным антиоксидантом и способен стимулировать регенерацию кожи.

Масло лаванды

Именно в комплексном применении Картилиума - капсулы плюс гель, лежит эффективное решение для активных людей, которые хотят помочь организму в восстановлении и защитить свои суставы от износа.

Принимать Картилиум в капсулах стоит по 1 капсуле 3 раза в день за 30 минут до еды, запивая водой. Курс потребления составляет 2 месяца, при необходимости можно повторять несколько раз в год. Противопоказаниями являются индивидуальная непереносимость составляющих, беременность и период лактации.

Применять Картилиум гель нужно 2 раза в день, наносить массажными движениями на нужный участок для обезболивания до полного впитывания. Противопоказанием является повышенная чувствительность к компонентам.

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