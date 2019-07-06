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/Ортопедия

Как выбрать правильную обувь: врач назвал основные критерии

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Правильная с медицинской точки зрения обувь должна быть качественной, не давить и не натирать. От этого зависит здоровье не только ног, но и спины.

Об основных критериях выбора повседневной обуви рассказал в эфире ObozTV врач-ортопед Сергей Рыжов.

"Если обувь натирает или вызывает ощущение дискомфорта – значит, она была подобрана неправильно", – объяснил Рыжов.

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Он перечислил главные нюансы, на которые стоит обратить внимание при покупке:

  • качественные, натуральные материалы;

  • наличие супинатора;

  • наличие небольшого каблучка (до 5 см);

  • удобная фиксация ступни;

  • способность обуви адаптироваться к форме стопы;

  • хорошие "дышащие" свойства;

  • ощущение комфорта.

"Думаю, про цену не стоит говорить. Обувь даже может быть достаточно качественной и недорогой. И наоборот. Может быть очень дорогая обувь, которая конкретно вам не подойдет", – подчеркнул медик.

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Также он посоветовал родителям ни в коем случае не покупать детскую обувь "на вырост".

"Не нужно ничего покупать "на вырост". Все должно быть по размеру. Если обувь слишком большая – ребенку будет неудобно. Нога будет ерзать, что-то будет натирать", – предупредил Рыжов.

Качественная обувь вполне может быть недорогой. И наоборот

Качественная обувь вполне может быть недорогой. И наоборот

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