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Анастасия Копрова
Анастасия Копрова
Фитнес-тренер, реабилитологВсе статьи автора

Хрустят суставы: когда обращаться к врачу

749

Хрустят колени? А так же стопы, локти, шея. Короче все хрустит… а нет, уши пока не хрустят. Слава Богу, ведь когда хрустят уши это самое страшное.

И так, теперь без смеха, что делать если хрустят суставы?!

Расслабится и не париться. Причин хруста в суставе миллионы. Начиная от банальной анатомии сустава (лично ваш сустав располагается под таким углом, что не хрустеть просто не может) и заканчивая плохой растяжкой мышц. Дальше надо понять болит сустав или нет. Если сустав только хрустит и вообще никогда не болит (ни при движении, ни в покое) - просто не обращайте внимание.

Хруст в суставах и недостаток кальция вообще никак не взаимосвязан! Любой нормальные физиолог вам скажет, что наши суставы теряют кальций каждый день и больше или меньше от этого хрустеть не начинают.

Пить хондропротекторы тоже нет смысла. Это маркетинговый ход. Чтобы глюкоза, хондроитин и коллаген попадали в наши суставы их нужно колоть внутрь сустава. Так что пить их, даже курсами, это на ветер выкинутые деньги и печень.

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Что реально пугает?

Когда сустав болит и хрустит. Почему это происходит и что делать в этом случае? Здесь надо знать несколько факторов: симптоматика боли, её количество и сила. А еще лучше сходить к хирургу, который отправит на МРТ и пропишет потом курс лечения и ЛФК.

Не пейте любые таблетки и БАДы без назначения врача. Не надо слушать подругу Машу, которой помогла вот та розовая баночка за 10 тыс. Отдайте эти деньги хорошему реабилитологу или тренеру ЛФК.

Если прочитав мой пост, вы выдохнули и поняли, что все хорошо и бежать к врачу еще не время, то вот, что вы можете сделать, чтобы суставы хрустели меньше:

1.Растяжка мышц прилегающих к суставу (запишитесь в студию растяжки или йоги);

2.Суставная гимнастика на 5-10 минут каждое утро;

3.Если это суставы ног, то выберете удобную обувь.⠀

А еще меньше переживайте из-за пустяков. Не на каждом углу нас ждут грыжи, артрозы и протрузии. Позвоночник вылечить проще, чем нервную систему! Помните об этом.

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Анастасия КопроваАнастасия Копрова
Источник
Источник:https://www.instagram.com/koprovafit/
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