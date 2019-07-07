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/Ортопедия

Ходить босиком полезно? Ортопед поделился советом

2.2тЧитать материал на украинском

В теплое время года медики рекомендуют ходить босиком по траве, гальке или гравию.

Как рассказал в эфире ObozTV врач-ортопед Сергей Рыжов, хождение босиком по неровной поверхности является своеобразной "гимнастикой" для мышц и связок ступни.

"Когда мы в обуви, то все неровности на дороге нивелируются жесткой подошвой. И, по сути, мышцы и связки ступни не работают полноценно", – отметил медик.

"Когда человек идет босиком по камешкам и бугоркам, то мышцы и связки начинают подстраиваться под эти неровности. Это заставляет их работать. Они сокращаются, растягиваются. Это как гимнастика", – объяснил он.

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Рыжов посоветовал по возможности ходить босиком и взрослым, и особенно – детям. Например, на даче или на галечном пляже.

"Пройдясь по пляжу, по гальке или по грунтовой дорожке босыми ногами – вы уже потренировали свою ступню. Даже ничего не делая для этого специально", – подчеркнул ортопед.

В домашних условиях, по его словам, также нужно заниматься укреплением мышц и связок ноги. Для этого можно делать массаж и несложные упражнения: ходить на внешней и внутренней поверхности стопы, "перекатываться" с пятки на носок и т.д.

Хождение босиком тренирует мышцы ступни

Хождение босиком тренирует мышцы ступни

blog.bulletproof.com

Место для хождения босиком нужно выбирать аккуратно. Ранее миколог и бактериолог Оксана Вольская рассказала ObozTV о возможности "подцепить" грибок (микоз) на песочных пляжах. Особенно рискуют люди со свежим педикюром, травмированными ногтевыми пластинами, царапинами и другими нарушениями кожного покрова на ногах.

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Персона
Сергей Рыжов
Место
Украина
Теги
Советы врача болезниФитнес
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