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/ Ортопедия

Факты о скелетной системе человека, ее функциях и заболеваниях

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Человеческая скелетная система состоит из большого количества костей. В дополнение к ним она включает в себя сеть сухожилий, связок и хрящей, которые соединяют кости друг с другом. Скелетная система обеспечивает структурную поддержку человеческого тела и защищает органы. Наши кости также выполняют несколько других жизненно важных функций: производство клеток крови; хранение и выделение жиров и минералов.

Развитие и строение скелета

Скелет младенца состоит из около 300 отдельных костей. Когда рост прекращается ( это, как правило, к 25 годам), в организме остается 206 костей, которые разделены на две категории в зависимости от назначения и расположения: осевой и аппендикулярный скелет.

Осевой скелет содержит 80 костей, включая череп, позвоночник и грудную клетку. Он формирует центральную структуру скелета и защищает головной, спинной мозг, сердце и легкие.

Оставшиеся 126 костей составляют аппендикулярный скелет; это руки, ноги, плечевой и тазовый пояс. Нижняя часть аппендикулярного скелета защищает основные органы, связанные с пищеварением и размножением, и обеспечивает стабильность при ходьбе или беге человека. Верхняя часть обеспечивает больший диапазон движений при подъеме и переносе предметов.

Факты о скелетной системе человека, ее функциях и заболеваниях

Иллюстрация

По форме кости делятся на:

  • длинные – находятся в руках, ногах, пальцах рук и ног. Эти кости имеют цилиндрическую форму. Они двигаются, когда мышцы вокруг них сокращаются, и они являются наиболее подвижными частями скелета;

  • короткие – находятся в запястьях и лодыжках и примерно равны по длине, ширине и толщине;

  • плоские – составляют череп, лопатки, грудину и ребра. Защищают внутренние органы и служат опорой для мышц;

  • нерегулярные – это кости спинного мозга и лица, которые из-за своего уникального размера не соответствуют ни одной из других категорий формы;

  • сесамовидные – находятся в руках, запястьях, ступнях, ушах и коленях. Эти маленькие круглые кости заключены в сухожилия и защищают их от сильного давления и силы.

Есть некоторые различия между мужскими и женскими скелетами. Например, женский таз, как правило, является более широким, тонким и округлым, чем мужской.

Факты о скелетной системе человека, ее функциях и заболеваниях

Иллюстрация

Что находится в костях?

Три основных типа материала, которые составляют каждую кость в вашем теле: компактная кость, губчатая кость и костный мозг.

Приблизительно 80% каждой кости – это компактная кость, которая является самым твердым и сильным типом кости и которая позволяет организму поддерживать свой вес. Она составляет внешние слои кости и защищает ее внутренние части, где происходит много жизненно важных функций.

Около 20% каждой кости – губчатая кость, которая заполнена большими отверстиями и проходами. Чаще всего губчатый костный материал, обнаруживаемый ближе к концам отдельных костей, заполнен костным мозгом, нервами и кровеносными сосудами.

Два типа костного мозга заполняют поры в губчатой ​​кости. Примерно половина составляет красный костный мозг, который находится в основном в плоских костях, таких как лопатки и ребра. Здесь производятся все красные и белые кровяные тельца и тромбоциты. Другая половина костного мозга – желтый костный мозг, который находится в длинных костях, таких как кости бедра, и состоит в основном из жира. Кровеносные сосуды проходят через оба типа костного мозга для доставки питательных веществ и удаления из них отходов.

В костях есть четыре основных типа клеток:

  • остеобласты – создают новые или восстанавливают существующий костный материал, когда кости растут или ломаются. Когда остеобласты успешно заканчивают свою работу, они удаляются, превращаясь в остеоциты или выстилающие клетки;

  • остеоциты отвечают за обмен минералов и связь с другими соседними клетками;

  • остеокласты разрушают существующий костный материал и реабсорбируют его. Эти клетки часто работают с остеобластами, чтобы излечить и изменить форму кости после разрыва, чтобы освободить место для новых кровеносных сосудов, нервов;

  • покрывающие клетки – полностью покрывают внешнюю поверхность костей. Их основная функция заключается в контроле движения минералов, клеток и других материалов в кости и из них.

Факты о скелетной системе человека, ее функциях и заболеваниях

Иллюстрация

Как и любой орган или часть человеческого тела, кости подвержены травмам и болезням. Некоторые из наиболее распространенных заболеваний, которые могут повлиять на скелетную систему:

  • остеопороз - это заболевание, которое приводит к снижению плотности и прочности костей. Может быть вызвано генетикой или нездоровым образом жизни;

  • лейкоз – тип рака, который начинается в костном мозге и лимфатической системе;

  • артроз – это заболевание, которое вызывает разрушение хряща, защищабщего концы костей в суставах. Может приводит к повреждению костей, вызывая значительную боль, воспаление окружающих тканей и ограничение движения.

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