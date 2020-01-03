Эксперт рассказала, как быстро справиться с артритом

Существует мнение, что артрит – это болезнь пожилых людей. Но в действительности, как говорят врачи, это отнюдь не так.

"Воспаление в суставах может коснуться и молодых, например, из-за недостатка активности, ненормированных тяжелых физических нагрузок или переохлаждений. В первую очередь под удар попадают колени – заболевание проявляется сначала ноющей, потом острой болью, хрустом в суставах и т.д.", - рассказала MedOboz ревматолог Оксана Ливинская.

По словам доктора, развитие артрита можно предотвратить либо "заморозить" его развитие, если болезнь уже начала развиваться. И помогут в этом не только особое питание и щадящие нагрузки, а и специальная ежедневная гимнастика, которая позволит разработать суставы и сделать их более подвижными и выносливыми.

Воспаление и боль в суставах - удел не только пожилых людей MPort

Упражнение 1

Встаньте прямо, ноги вместе, колени слегка присогнуты. Упритесь руками в бедра над коленными суставами. Теперь плавно, слегка пружиня, но не отрывая стоп от пола, вращайте коленями по часовой стрелке, будто рисуете вокруг себя большой круг. Сделайте 10 таких оборотов, затем повторите на другую сторону.

Упражнение 2

Станьте ровно, ноги вместе, руки на талии. Согните левую ногу до прямого угла и поднимите так, чтобы бедро и пол были параллельны друг другу. Вытянув стопу, начинайте рисовать воображаемый круг по полу, постоянно увеличивая радиус. "Нарисуйте" по 10 кругов по и против часовой стрелки, затем вернитесь в ИП и повторите на правую ногу.

Упражнение 3

Исходное положение – как в предыдущем упражнении. Поднимите также левую ногу, возьмитесь рукой за лодыжку (если нужно, придерживаетесь правой рукой за опору для равновесия). Плавно рукой подтяните ногу назад так, чтобы стопа коснулась ягодиц (ваша цель – ощутить, как тянется мышца бедра). Задержитесь в таком положении на минуту, затем повторите на другую сторону.

Упражнение 4

Лягте на каремат или плед на полу, ноги вытянуты, руки вдоль тела. Согните левую ногу, подтяните колено к груди, если нужно, поддерживайте ногу рукой. При этом следите, чтобы поясница не отрывалась от пола. Задержитесь так на 15 секунд, затем вернитесь в ИП и повторите на правую сторону. Проделайте все по 5 раз на каждую ногу.

Упражнение 5

Для этого упражнения также понадобится каремат или плед. Сядьте на пол, ноги прямые вместе, спина ровная. На глубоком выдохе потянитесь корпусом вперед, стараясь положить грудь (не подбородок и лоб!) на бедра и руками дотянуться до стоп. Задержитесь в нижней точке на 10 счетов, затем вернитесь в ИП. Повторите все 5 раз.

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