За три недели в Испании у меня накопилось столько интересной информации, над которой я хочу порассуждать вместе с вами.

Солнце, пляж, тёплое море, дети, очень много детей, очень много толстых детей. Очень много детей со сколиозом, косолапием, плоскостопием, плохой осанкой.

Мои глаза скользят по детям и только на двадцатом ребёнке нахожу здорового мальчика с нормальным телосложением. Прислушиваюсь... Русские.

В Испании принято есть много мучной пищи, жирного мяса и сладостей. В Испании не принято отдавать детей в спорт и делать массажи.

Например, мамина подруга. Русская, муж испанец, дети родились здесь. На завтрак - шоколадные мюсли с шоколадным йогуртом, перекус круассан, на обед свинина с рисом, на ужин пицца с пастой и обязательно пирожное. Овощи и фрукты едят редко. Не вкусно. В 15 лет старший сын весит 98 кг при росте 172, у него сильный сколиоз. Свободное время проводит за компьютером. Когда я спросила, а не пробовала мама что-нибудь с этим сделать, мама просто махнула рукой и сказала "генетика".

Лежу у бассейна. Выходит французская семья. Начинаем болтать:

- У вашего ребёнка плоскостопие и сильная сутулость. Как лечите?

- Никак. Само выправится.

- Я реабилитолог, могу посоветовать, например...

Мама (перебивает): да зачем. Генетика, бесполезно.

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Здесь я вижу в десятки раз больше полных и нездоровых детей. Говорят, Европа вымирает. Правильно говорят, здесь рождаются здоровые дети, но из-за лени и безалаберности родителей они все с кучей болячек. В Европе всем плевать как ты выглядишь, главное чтобы жил по правилам. А на любой вопрос почему ты такой я слышу лишь одно – генетика.

Здесь нет культуры ЗОЖ. Завтрак в Макдональдс привычней, чем овсянка с фруктами. На пачках с шоколадными хлопьями написано "полезно для детей". А кока-кола и вино употребляются чаще чем вода. Что там вы говорите про генетику?

Нужно ли приучать к здоровым продуктам? Отдавать на спорт с детства? Или это все генетика?

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