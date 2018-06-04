В процессе сна грыжи, протрузии и остеохондроз развиваются иногда еще быстрее чем от сидения в офисе. И тут важно учесть три фактора: поза для сна, матрас, подушка.
Поза для сна
Неправильная поза для сна увеличивает риск развития грыжи поясничного отдела позвоночника и ухудшение сколиоза.
Лежа на животе. Запрещено. Во время сна на животе, во-первых, расслабляются мышцы пресса и перестают поддерживать поясницу, а во-вторых сила тяжести начинает давить на спину и прогибать еще больше поясничный отдел и создавать в нем компрессию. У многих болит спина по утрам от долго лежания на спине.
Лежа на боку. Запрещено. Если у вас сколиоз, то вы неравномерно дозируете нагрузку на и так искривленный позвоночник, искривление увеличивается еще больше. Особенно это важно для детей. Есть только один вариант: каждые пол часа ставить таймер чтобы переворачиваться. Вы готовы так запарится и нарушить свой сон?
Лежа на спине. Самая безопасная поза. Поясница прижата к матрасу и не создается дополнительное напряжение. Позвоночник лежит ровно и искривление не увеличивается. Идеально, если ноги согнуты в коленях под 90 градусов.
Матрас
Выкиньте старые советские диваны и купите уже себе кровать.
Важно подобрать себе правильный матрас. И здесь нельзя экономить.
Пробуйте разные, экспериментируйте, но найдите тот, который для вас окажется наиболее комфортным.
Подушка
Если у вас нет правильно подушки, то можете забыть о здоровом позвоночнике.
Как нельзя спать:
Полусидя (на больших подушках или подкладывая 2-3) это прямой путь к грыже. Голова во время сна не должна быть запрокинута и должна быть в уровень со всем телом. То есть от макушки до копчика должна быть одна прямая линия параллельная полу.
На перьевых советских подушках. Из-за них запрокидывается голова. Мышцы спазмируются и перекрывают кровоток мозга. Мозг недополучает питания. В лучшем случае вы не высыпаетесь, в худшем идете к инсульту.
Купите ортопедическую подушку, если у вас еще нет грыжи. Если у вас есть грыжа шейного отдела, то вы должны были её купить вчера.
Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.