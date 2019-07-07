После предыдущего поста у многих встал вопрос "А что же делать с болями в грудном отделе, как можно избавиться?"
Что я советую делать?
Начинаем с валика. Всегда, когда болит верх спины, начинаем с валика.
Второе по важности действие: встать со стула. Начинайте больше двигаться. Выйдете на одну-две остановки раньше и прогуляйтесь до офиса пешком, благо сейчас лето и это одно удовольствие. В офисе обязательно делайте круги плечами. Самый большой урон позиция сидя наносит именно грудному отделу.
Катать теннисный мячик под лопатками и между. Эффект, как после глубокого массажа. Потрясающее расслабление мышц.
Использовать коврик с иголочками (аппликатор). А ещё лучше валик с иголочками.
Укреплять мышцы спины. Существует большое множество упражнений для этого.
Иллюстрация
Кстати, а какие из этих пунктов делаете вы? У меня лично, самая проблемная зона ––именно грудной отдел, когда долго сижу и пишу, периодически начинает болеть. Я выполняю все пункт обязательно и тогда все симптомы проходят.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.