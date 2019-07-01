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/Блоги - Ортопедия

Анастасия Копрова
Анастасия Копрова
Фитнес-тренер, реабилитологВсе статьи автора

Остеохондроз грудного отдела. Часть 1

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А сейчас как в школе. Поднимите руку у кого есть:

  • боли в области лопаток (под, над, между);

  • межрёберная невралгия;

  • тяжело или больно дышать;

  • есть боли в сердце, а с сердцем все в порядке.

Поднимаем не стесняемся. Поздравляю... у вас остеохондроз грудного отдела!

Пугаться не стоит. Эта малоприятная штука есть у каждого человека уже в 15-16 лет. Просто не всегда она себя быстро проявляет.

Факты:

  • остеохондроз грудного отдела крайне редко перерастает в грыжи. По американским исследованиям только у 1,3% людей есть грыжи и протрузии в этой области. У большинства это поясница и шея. Но неприятностей это не уменьшает;

  • причина боли в грудном отделе в 90% случаев лишь одна: сидячий образ жизни. Если начать проводить в позиции сидя в день меньше 5 часов, то боли в грудном отделе начнут уменьшаться сами без всяких упражнений;

  • чем хуже осанка (увеличивается кифоз) тем больше шансов иметь боли в области лопаток. Работаем над своей осанкой;

  • в 70% случаев проблемы с сердцем и дыханием возникают из-за зажимов в грудном отделе.

И самое главное! Специально вынесла отдельным пунктом этот малоприятный факт. Если не работать с грудным отделом и плевать на свои боли, то можно заработать грыжу в шейном отделе. Как?! Грудной отдел и шея очень сильно взаимосвязаны. Зажим в грудном начинает тянуть на себя шею и формирует спазмы в ней.

Есть очень хорошее упражнение для грудного отдела, оно поможет снять зажимы. Советую делать с коллегами прямо на рабочем месте каждые 30 минут, когда долго работаете за компом.

Упражнение для грудного отдела

Упражнение для грудного отдела

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