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/Блоги - Ортопедия

Анастасия Копрова
Анастасия Копрова
Фитнес-тренер, реабилитологВсе статьи автора

Как снять боль со спины с помощью аппликатора?

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Давайте сегодня будет чисто научная инфа. Без предысторий, красивых введений и тому подобных предварительных ласк.

П очему я всем и всегда советую коврик с колючками?

Он отлично снимает боль со спины: колючки создают мощный притока крови к зажатой мышце. Так происходит её расслабление и уменьшение болевого синдрома. Более того, даже при самом сильном обострении можно лежать на колючках и вы уже будете чувствовать расслабление.

Головные боли, проблемы со сном, головокружения, переутомления. Одна из первопричин всех этих симптомов ухудшение кровоснабжения головного мозга. И застой чаще всего именно в шейном отделе позвоночника. Убирая спазм мышц можно полностью убрать вышеописанные симптомы. После 4-5 минут на аппликаторе вы сразу ощутите, что усталость и головная боль уменьшились. А при постоянном использовании нормализуется сон. Для шеи и головы, кстати, лучше использовать подушку с иголками.

Защимление сидалищного нерва, боль в ноге и ягодице, частые судороги и онемение ног. Так же за счёт нормализации кровоснабжениям органов малого таза можно избавится от данных симптомов.

Профилактика развития плоскостопия, роста косточки на ноге и других деформаций стопы. Ну про чудо нормализации кровоснабжения вы уже поняли.

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