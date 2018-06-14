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Опять в обезьяны? Ученые сделали тревожное открытие о человечестве

3.2тЧитать новость на украинском

Ученые из Норвегии пришли к выводу, что люди начали резко "глупеть".

Такое тревожное открытие они сделали, проведя анализ результатов IQ-тестов 730 тысяч людей, которые поступили на военную службу в 1970-2009 годах, передает УНИАН.

Согласно ему, за одно поколение уровень интеллекта падал в среднем на семь пунктов, что, отмечают ученые, очень серьезный показатель.

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В качестве причин ученые рассматривают экологические проблемы, а также изменения образа жизни. Речь, в частности, идет о компьютерных технологиях.

Специалисты также выяснили, что каждое десятилетие IQ падал на 1,23 балла, а за полтора века снижение составило 14 баллов. По мнению экспертов, при такой динамике человек может со временем опуститься до уровня развитой обезьяны.

Как сообщал OBOZREVATEL, человечество может погибнуть в будущем от трех самых серьезных угроз - удушья, астероида или же глупости.

Место
Норвегия
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