Если у вас есть глаза, вы живете в современном мире и используете ежедневно такие гаджеты, как телефон, планшет, компьютер, проводите за ними больше чем 20-30 минут, часами смотрите телевизор, - ваши глаза испытывают колоссальную нагрузку.

Основные жалобы:

К вечеру глаза "устают", болят;

Глаза краснеют, появляются кровоизлияния в склере ("белок глаза" в народе);

Синдром "сухого глаза" (глаза чешутся, ощущение инородного тела в глазу, чувство песка в глазах);

К вечеру предметы начинают расплываться вдали/ вблизи;

Головные боли до мигреней после зрительной нагрузки;

Частые конъюнктивиты;

Зрение начинает "падать" в раннем детском возрасте или после 30 впервые появляется/ продолжает увеличиваться близорукость (в норме этого происходить не должно, после 20-23 лет глазное яблоко практически не растёт, соответственно и минус не должен);

Рано ( около 30-35-38 лет) начинают требоваться очки для чтения.

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Что делать, чтобы этого избежать?

Соблюдать зрительный режим. Всем. Не только детям и подросткам. Да, в наше время это сделать очень сложно, но всегда можно найти 5-10 минут, чтобы просто посмотреть в окно или посидеть с закрытыми глазами.

Зрительная гимнастика поможет укрепить мышцы глаз, но она не спасёт при ежедневной интенсивной зрительной нагрузке. Правда, она будет являться своеобразным "отдыхом" ваших глаз от зрительной нагрузки.

Использование увлажняющих капель: при длительной зрительной нагрузке мы мало моргаем и глаз просто высыхает. Какие именно капать увлажняющие капли, лучше чтобы вам посоветовал доктор, учитывая степень синдрома "сухого глаза" именно у вас.

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