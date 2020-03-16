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/ Офтальмология

Влияние гаджетов на детей и взрослых

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В современном мире нас окружают много устройств: смартфоны, электронные книги, ноутбуки и ультрабуки, планшеты и другое. Ситуация сложилась на самом деле абсурдная: гаджеты созданы, чтобы служить человеку, а на деле они часто подчиняют человека себе. Особенно опасно, когда появляется зависимость от гаджетов у детей.

С раннего детства дети смотрят мультики на планшетах, затем подрастают и больше увлекаются онлайн играми, роликами и социальными сетями.

В Украине в среднем каждый пятый школьник имеет нарушение зрительных функций, которые возникли в период обучения в школе. Существенным является и то, что основной причиной снижения остроты зрения у детей школьного возраста являются аномалии рефракции, на долю которых в структуре офтальмопатологии приходится 43-75,5%.

Марюхнич Надежда Владимировна, врач-офтальмолог высшей категории клиники МЕДИКОМ, дает рекомендации, как именно проводить профилактику офтальмологических нарушений у детей.

"Для профилактики офтальмологических нарушений рекомендуется придерживаться зрительного режима.

1. Основное требование при работе с компьютером, или другим гаджетом, или книгой - расстояние, которое должно составлять не менее 35-50 сантиметров.

2. Длительность зрительной нагрузки вблизи - не более 30-40 минут в детском возрасте и 1 часа у взрослых, после чего надо сделать 10-15-минутный перерыв, для расслабления аккомодационных мышц. Это связано с разными функциональными возможностями органа зрения, и аккомодации в частности, у детей и взрослых.

3. Освещенности рабочего места.

4. Фиксация объекта зрительной загрузки, т.е. не рекомендуется читать в пути, на ходу, или лежа, т.к. из-за меняющегося положения объекта зрительной нагрузки, происходит избыточное напряжение всех групп аккомодационных мышц и как следствие – астенопия!"

А как гаджеты влияют на зрение взрослых?

Ми по 8-9 часов работаем за компьютером в офисе. И после рабочего дня еще являемся активными юзерами гаджетов - или планшета или телефона.

"Именно из-за ненормированной зрительной нагрузки на близких расстояниях зрение вдаль, а иногда и зрение вблизи, ухудшается",- говорит Надежда Владимировна.

И это проблема уже миллионов. Сейчас около двух третей украинцев имеют близорукость. А по данным ВОЗ к 2050 году близорукость будет иметь каждый второй человек на планете.

Самая частая причина ухудшение зрительных функций – это несоблюдение зрительного режима во время работы на близком расстоянии. Кроме зрительных причин, на ухудшение зрительных функций влияет и дисбаланс вегетативной нервной системы.

Вместе с тем известно, что общие соматические заболевания организма, гиподинамия, слабость опорной соединительной ткани, проявляющаяся наличием нарушений осанки или формированием плоскостопия, гормональный дисбаланс пубертатного периода, а также неблагоприятные факторы окружающей среды являются фоном для развития близорукости в школьном возрасте.

Исследования показали, что достаточный водный (питьевой) режим и сбалансирование питание играют важную роль для сохранения здорового зрения. Для поддержания здоровья глаз необходимо употреблять продукты, содержащие лютеин и зеаксантин (зеленые овощи, апельсин, брокколи, кукуруза, перец, яичный желток) для взрослых и детей с 12-13 лет. Витамин С (цитрусовые, зеленый перец, томаты, брокколи, капуста), витамин Е (растительные жиры, орехи, листья салата, авокадо, киви, ростки пшеницы, яйца), цинк (рыба, птица, красное мясо, крупы), омега-3 жирные кислоты (жирные сорта рыбы, лосось, сардины, тунец, скумбрия, селедка).

Для сохранения здорового зрения рекомендуется сократить прием в пищу продуктов с высоким содержанием холестерина (жирная, жареная еда). Отказаться от курения, вести активный образ жизни.

Вторая проблема офисных сотрудников - это синдром сухого глаза, когда вы начинаете испытывать жжение, дискомфорт, покраснение глаз, повышенную слезопродукцию. Это состояние провоцируется снижением частоты количества морганий в минуту, (в норме необходимо выполнять 16-20 морганий в минуту для стабилизации защитной слезной пленки на поверхности глаза) и наличием сухого воздуха в офисе. Мы значительно меньше моргаем, когда сосредоточены на компьютере или мобильном телефоне. Включенный кондиционер, отсутствие моргания, использование люминесцентных ламп для освещения помещений — все это способствует усталости глаз, ощущению зуда и сухости, а также возникновению сонливости.

Люди с синдромом сухого глаза испытывают раздражение передней поверхности глаза, ощущение песка в глазах, зуд или жжение глаз, слипание век, чувство инородного в глазах, избыточная слезопродукция, дискомфорт при ношении линз или затуманенное зрение, со временем возникает и светобоязнь. Усугубление синдрома сухого глаза может привести к повреждению роговицы, развитию кератита и привести к стойкому снижению зрения. Лечение при синдроме сухого глаза направлено на восстановление защитной слезной пленки, которая покрывает всю переднюю поверхность глаза и защищает его от всех повреждающих факторов, сохраняет влажность глаза.

Для уменьшения симптомов синдрома сухого глаза необходимо следующее:

  1. Вспоминать регулярно моргать, когда читаете или долго смотрите на монитор компьютера. Каждый час зрительной загрузки делать перерывы в работе.

  2. Соблюдать гигиену век: 2 раза в день умывайтесь тёплой чистой водой, пользоваться офтальмологическими салфетками для гигиены век. Следить за температурой и влажностью воздуха в помещении

  3. Следить за водным режимом и режимом питания.

  4. Использовать очки для работы за компьютером, которые повысят контрастность изображения, и отсекут часть синего спектра света при прохождении через оптическую линзу, обладающего повреждающим воздействием на слезную пленку глаза

В большинстве случаев современная медицина может восстановить или хотя бы сохранить зрения. Главное, вовремя обратиться за помощью к специалисту.

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