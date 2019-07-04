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/Офтальмология

Снижает риски страшной болезни: названа полезная диета

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Питание по средиземноморскому типу связано с более низкой распространенностью возрастной макулярной дегенерации (ВМД).

ВМД – это хроническое заболевание центральной области сетчатки глаза (макулы), которое приводит к постепенной потере центрального зрения, необходимого для четкого восприятия предметов.

Специалисты из Медицинской школы клиники Майо (США) определили, что средиземноморская диета более полезна для пожилых людей в возрасте 85 лет и старше, пишет издание Medscape Medical News.

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Средиземноморская диета

Средиземноморская диета

pixabay.com

Авторы пришли к выводу, что соблюдение рациона, богатого питательными веществами, включая фрукты, овощи, бобовые и рыбу, а также с сокращением потребления красного или переработанного мяса и соленой пищи, может предотвратить развитие ВМД с высокой вероятностью.

Ранее MedOboz писал, что Американская диабетическая ассоциация одобрила диету для больных диабетом. Систематизировано большое количество рецептов, в основу питания лег средиземноморский тип питания.

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Тема
Здоровье
Тег
диета
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