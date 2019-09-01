Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Офтальмология

В Украине запретили популярное лекарство: документ

947 Читать материал на украинском

В Украине запретили продаж и использование офтальмологических капель "Арутимол" (0,25%).

Все серии данного препарата аптекам приказано уничтожить или вернуть производителю. Соответствующее распоряжение от 30 августа обнародовала Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками на официальном сайте.

Документ подписал глава ведомства Роман Исаенко. В тексте сказано, что запрещается реализация, применение и хранение всех серий препарата Арутимол, капли глазные, раствор 2,5 мг/мл по 5 мл в флаконе-капельнице Bottelpack, по 1 флакону-капельнице в картонной коробке, пр-ва Германии.

Новости
Не только черника: названы самые полезные для глаз продукты

Иллюстрация. Лекарства

Иллюстрация. Лекарства

TechCrunch

Запрет введен на основании письма от ГП "Центральная лаборатория по анализу качества лекарственных средств и медицинской продукции".

Отметим, "Арутимол" – это глазные капли, которые применяются для лечения глаукомы и снижения внутриглазного давления.

Текст распоряжения

Текст распоряжения

Текст распоряжения

Текст распоряжения

Как писал OBOZREVATEL, для работающих за компьютером офтальмолог Джеффри Аншел из США разработал правило 20-20-20, которое может помочь снять напряжение и предотвратить утомление глаз.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Темы
Здоровье Лекарства в Украине
Место
Украина
Теги
лекарства запрет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости