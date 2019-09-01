В Украине запретили популярное лекарство: документ

В Украине запретили продаж и использование офтальмологических капель "Арутимол" (0,25%).

Все серии данного препарата аптекам приказано уничтожить или вернуть производителю. Соответствующее распоряжение от 30 августа обнародовала Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками на официальном сайте.

Документ подписал глава ведомства Роман Исаенко. В тексте сказано, что запрещается реализация, применение и хранение всех серий препарата Арутимол, капли глазные, раствор 2,5 мг/мл по 5 мл в флаконе-капельнице Bottelpack, по 1 флакону-капельнице в картонной коробке, пр-ва Германии.

Иллюстрация. Лекарства TechCrunch

Запрет введен на основании письма от ГП "Центральная лаборатория по анализу качества лекарственных средств и медицинской продукции".

Отметим, "Арутимол" – это глазные капли, которые применяются для лечения глаукомы и снижения внутриглазного давления.

Текст распоряжения

Текст распоряжения

Как писал OBOZREVATEL, для работающих за компьютером офтальмолог Джеффри Аншел из США разработал правило 20-20-20, которое может помочь снять напряжение и предотвратить утомление глаз.

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