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В Израиле слепой женщине вставили зуб в глаз: она прозрела

2.6тЧитать новость на украинском

В Израиле врачи восстановили зрение слепой пациентке, имплантировав в глаз фрагмент ее собственного зуба. Редкая и сложная операция была проведена в клинике "Бейлинсон".

Как сообщает "Израиль по-русски", женщина потеряла зрение из-за тяжелого заболевания роговицы. Когда медики предложили инновационный метод пересадки, она решила рискнуть.

Процедура носит название остеоодонтокерапротезирование (OOKP) и состоит из нескольких этапов. Сначала пациенту удаляют здоровый зуб. Из него изготавливают пластину с отверствием, куда вставляют искусственную роговицу. Затем конструкция вживляется под кожу человека на 2-4 месяца. На втором этапе производится имплантация комплекса в глаз пациента.

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Подобные операции проводят всего в нескольких клиниках мира. Поскольку израильские врачи выполняли это впервые, на помощь им прилетели специалисты челюстно-лицевой хирургии из Швейцарии.

Больница "Бейлинсон"

Израиль по-русски

"Эта операция предназначена для полностью потерявших зрение пациентов с тяжелыми заболеваниями роговицы, которым нельзя сделать пересадку от донора. До сих пор у израильских пациентов не было даже надежды, однако теперь мы можем это делать. Это очень долгий, сложный и опасный процесс, но в большинстве случаев результаты потрясающие. Мы вернули Ципи Балили зрение, и это стоит всех потраченных на учебу часов, кропотливой подготовки, времени", - поделился офтальмолог Эйтан Ливни, проводивший операцию.

По информации издания, из удаленного у женщины зуба сделали пластинку по размеру глаза. В пластине просверлили отверстие диаметром 3 мм и вставили в него искусственную роговицу. Затем врачи имплантировали "зубную роговицу" в область под веком, чтобы организм построил новые кровеносные сосуды, которые будут снабжать ее кровью. Преимущество использования зубной ткани состоит в том, что организм не идентифицирует "зубную роговицу" как инородное тело, и отторжения не происходит.

Пациентка Ципи Балили в больнице "Бейлинсон"

Израиль по-русски

Через три месяца медики извлекли "зубную роговицу" вместе с сосудами из щеки женщины, очистили поврежденный глаз, удалив из него некоторые внутриглазные структуры, и пересадили полученную конструкцию в глазницу. Вскоре пациентка начала видеть.

Больница "Бейлинсон"

Израиль по-русски

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Израиле пациенту отрезали голову, чтобы спасти ему жизнь.

Место
Израиль
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