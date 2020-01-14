Травма глаза: как оказать первую помощь

Прогулки на природе, продление сезона мангала и использование продуктов пиротехники может быть чревато получением травмы глаза, попаданием инородных тел в наши глаза. Вот краткие рекомендации о том, что делать в подобной ситуации.
Обязательный набор, который, по моему мнению, должен быть у каждого, это:
любые, пусть даже самые дешёвые увлажняющие капли;
антибактериальные капли;
При попадании любого инородного предмета (песок, окалина, насекомое) аккуратно промываем глаз проточной водой от наружного угла к внутреннему.
Оттяните нижнее веко и посмотрите, есть ли инородное тело в этом "кармашке" или же на поверхности роговицы. Если есть, то постарайтесь удалить его. Если инородное тело в роговице – не трогайте его. Удалить вряд ли получится.
Закапайте несколько раз увлажняющими каплями, потом антибактериальными и корнерегелем. Это уменьшит дискомфорт. Если в течении часа дискомфорт не стал меньше и еще усилился – срочно обратитесь в травмпункт в этот же день!
При попадании жидкости алгоритм действий тот же.
Первая помощь при травме глаза
Иллюстрация
При легкой контузии (удар в глаз или рядом с ним):
промойте прохладной водой, чтобы исключить инородное тело;
положите холодное местно на закрытый глаз;
рану на веке можно обработать антибактериальными каплями и смазать корнерегелем.
Если не проходит боль, ухудшается зрение, появилась "занавеска" перел глазом – срочно в травмпункт!
Не хочу никого запугивать, но вовремя оказанная помощь может спасти ваше зрение!
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