Травма глаза: как оказать первую помощь

Прогулки на природе, продление сезона мангала и использование продуктов пиротехники может быть чревато получением травмы глаза, попаданием инородных тел в наши глаза. Вот краткие рекомендации о том, что делать в подобной ситуации.

Обязательный набор, который, по моему мнению, должен быть у каждого, это:

любые, пусть даже самые дешёвые увлажняющие капли;

антибактериальные капли;

корнерегель.

При попадании любого инородного предмета (песок, окалина, насекомое) аккуратно промываем глаз проточной водой от наружного угла к внутреннему.

Оттяните нижнее веко и посмотрите, есть ли инородное тело в этом "кармашке" или же на поверхности роговицы. Если есть, то постарайтесь удалить его. Если инородное тело в роговице – не трогайте его. Удалить вряд ли получится.

Закапайте несколько раз увлажняющими каплями, потом антибактериальными и корнерегелем. Это уменьшит дискомфорт. Если в течении часа дискомфорт не стал меньше и еще усилился – срочно обратитесь в травмпункт в этот же день!

При попадании жидкости алгоритм действий тот же.

Первая помощь при травме глаза Иллюстрация

При легкой контузии (удар в глаз или рядом с ним):

промойте прохладной водой, чтобы исключить инородное тело;

положите холодное местно на закрытый глаз;

рану на веке можно обработать антибактериальными каплями и смазать корнерегелем.

Если не проходит боль, ухудшается зрение, появилась "занавеска" перел глазом – срочно в травмпункт!

Не хочу никого запугивать, но вовремя оказанная помощь может спасти ваше зрение!

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал