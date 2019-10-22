Топ-5 главных заблуждений о здоровье глаз: врач развенчал мифы

Зрение — лимитирующий фактор в нашей жизни, лишившись которого вернуться к полноценной жизни практически невозможно. Потому беречь глаза нужно всегда.

Но увы, не все знают, как это можно делать, тем более, что помехой часто становятся популярные мифы.

МедОбоз собрал главные заблуждения о здоровье глаз, а профессор-офтальмолог Сергей Рыков помог их развенчать.

Компьютеры портят зрение детей

Очень часто мамы-бабушки говорят, что у ребенка начало падать зрение именно из-за того, что он пользуется гаджетами (планшет, компьютер, смартфон и пр.). Однако по словам доктора, главная причина близорукости ребенка – наследственность (если у него есть близкие родственники с "минусом", болезнь проявится приблизительно с 8 лет).

Также причиной может стать недоношенность малыша либо перенесенные инфекционные заболевания в первые три года жизни. Так что на зрение в первую очередь влияют состояние носоглотки и зубов, наличие паразитов в организме, нарушения нервной системы, и только на 13—15 местах в списке причин ухудшения зрения стоят гаджеты.

Осенью и весной зрение ухудшается

Многие в осенний или весенний период отмечают ухудшение состояния глаз и качества зрения. В основном это списывается на капризы погоды, нехватку витаминов и т.д.

Офтальмолог же рекомендует не мучить себя и свои глаза, а обратиться к врачу за назначением противоаллергического средства (общего или офтальмологического). По его словам, причиной таких состояний является аллергия (весенний или осенний конъюнктивит). Запускать такие состояния не стоит, иначе они могут обернуться не просто дискомфортом, а сложными воспалительными процессами.

Зимой очки не нужны

Летом солнцезащитные очки носит едва ли не каждый, а зимой – лишь лыжники и сноубордисты, и те только на спусках.

Но как оказалось, зимой очки особенно нужны, поскольку из-за снега образуется больше синего спектра – токсического цвета для сетчатки. Из-за этого глаза сильнее устают. Чтобы облегчить их участь, нужно надевать очки с коричневыми, бежевыми либо серыми линзами.

Очки легко можно выбрать и самому

Сегодня раскладку с солнцезащитными очками можно увидеть и в переходе, и около торговых центров – где угодно. Но врач рекомендует отправиться за таковыми все же в магазин оптики, при котором работает офтальмолог. Там помогут определить необходимый именно вам процент поглощаемости ультрафиолета, замеряют дистанцию между зрачками и т.д. Иначе неправильная центровка чревата головными болями, а неправильный уровень светопоглощения может сказаться даже на потенции.

Гимнастика для глаз – это сказки

О гимнастике для глаз есть много информации, но многие относятся к ней скептически. Мол, сказки сродни гомеопатии и ворожбы.

Однако наш эксперт уверяет – гимнастика для глаз способна помочь улучшить зрение, если имеет место перенапряжение глазных мышц. Ведь она способствует улучшению питания глазодвигательной мускулатуры за счет улучшения кровообращения.

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