Стреляй глазами: врач дал дельные советы для сохранения зрения

Сегодня сложно себя представить без смартфона, планшета или лэптопа: считай, пропал из сети – выпал из жизни.

И наверняка многие замечали, что спустя несколько часов работы, допустим, с компьютером, состояние глаз оставляет желать лучшего: ощущение песка, сухость, печение и "плывет картинка".

По словам профессора-офтальмолога Сергея Рыкова, причина этого дискомфорта в перенапряжении глазных мышц. И если у вас есть склонность к развитию каких-либо офтальмологических заболеваний, в перспективе подобная "стимуляция" может привести к устойчивому ухудшению зрения.

Чтобы не допускать подобного развития событий, врач рекомендует читателям MedOboz прислушаться к методам, которые помогут снять нагрузку с глаз и сохранить остроту зрения.

Работа за компьютером утомляет глаза Живи

Следите за временем

Врач не настаивает на том, что при желании сохранить зрение нужно напрочь отказаться от использования гаджетов. Однако он рекомендует работать с ними дозированно, например, по технике 3 к 1.

Так, спустя каждые 45 минут работы перед монитором или с дисплеем отдыхайте 15 минут. При чем этот отдых предполагает деятельность, требующую фокусировки глаз на дальние расстояния (от 5 метров). Например, посидите у окна и поразглядывайте деревья в парке, выйдите на улицу и рассмотрите витрины отдаленных магазинов и т.д.

Такой перерыв поможет мышцам глаз расслабиться и предотвратит их гипертонус, который часто и сопровождается расплывчатостью зрения после окончания рабочего дня.

Обзаведитесь каплями

Частый спутник офисных работников – синдром сухого глаза. От него страдают около 70% людей, работающих с гаджетами, при чем большинство из них – женщины. Причина такой несправедливости в эндокринных особенностях, цикличности, приеме противозачаточных препаратов, использовании косметики, длительном времяпрепровождении на кухне за готовкой и прочих факторах, которые делают глаза более чувствительными и восприимчивыми, в том числе и к нагрузкам.

Чтобы избежать неприятного ощущения сухости и "песка", врач рекомендует каждые два часа закапывать в глаза "искусственные слезы" - специальные увлажняющие капли, которые сымитируют естественное увлажнение.

При этом профессор советует выбирать себе капли не наугад, а вместе с офтальмологом, который, при необходимости, назначит дополнительные исследования, чтобы подобрать максимально импонирующий вам препарат.

Заведите собаку

Любая нагрузка требует качественной разгрузки. В том числе и зрительная. Так, после рабочего дня стоит заняться чем-то, что нормализует вашу физическую активность и позволит, опять же, поработать глазами на дальние расстояния. Отличный вариант – плавание, бадминтон, теннис, футбол или прогулки. Чтобы обеспечить себе последние и не искать оправданий для отказа вроде "нелетная погода" или "нет настроения", заведите собаку – с ней вы уже точно будете выходить гулять каждый день минимум на час. А отвлечение от рутины и положительные эмоции еще и приведут в норму психологическое состояние, что тоже благотворно скажется на состоянии глаз.

Стреляйте глазами

Еще один способ вернуть глаза в норму после работы – гимнастика. Незамысловатые упражнения вроде ведения зрачками влево-вправо, вверх-вниз, по кругу и диагонали помогут разработать глазные мышцы и "научат" их быстро расслабляться.

Прекрасным дополнением к зарядке станет тепловая процедура. Непродолжительная концентрация тепловой энергии на глазах поможет мышцам максимально расслабиться и поможет избавиться от неприятных ощущений.

Для проведения такой процедуры можно приобрести специальные очки (похожи на маску для сна), либо просто прикладывать теплое мягкое полотенце или растертые ладони. Только не стоит прибегать к применению всевозможных ламп, обещающих подобный эффект - на самом деле они вряд ли помогут, а скорее причинят массу вреда.

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