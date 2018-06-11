Тема необходимости компьютерных очков волнует очень многих. Это и неудивительно, так как современная жизнь тесно связана с цифровыми технологиями. Каждый день мы используем планшеты, смартфоны, компьютеры для работы, обучения, удовольствия.

И с каждым днём всё больше пациентов обращаются с жалобами на усталость, дискомфорт, сухость в глазах после рабочего дня, проведённого у экрана. Могут ли решить эти проблемы компьютерные очки?

Ну разве что только частично.

Например, у людей, достигших возраста 40-45 лет, теряется способность одинаково хорошо видеть на разных расстояниях. Развивается пресбиопия, и работа за компьютером в привычных очках для дали становится затруднительна. Для того, чтобы комфортно читать с экрана, требуются отдельные очки.

Также частично снизить дискомфорт могут очки с просветляющим покрытием. Благодаря ему, линза лучше пропускает свет за счёт уменьшения отражения, значительно снижается количество бликов от экрана. Всё это ведёт к повышению качества зрения. Замечу, что просветляющие покрытия могут наноситься и на ваши обычные очки для дали (такие линзы выглядят очень красиво, не бликуют). Так что необходимости в отдельных очках для компьютера при отсутствии у вас пресбиопии нет.

На данный момент не доказано вредное влияние электромагнитного излучения от экранов цифровых устройств на зрение. Жалобы на усталость, дискомфорт, сухость в глазах обусловлены в большей степени неправильной эргономикой рабочего места и снижением количества морганий при работе на близком расстоянии. Решить эти проблемы можно, соблюдая зрительный режим, используя антибликовые экраны и закапывая увлажняющие капли. Компьютерный зрительный синдром доставляет беспокойства, но, к счастью, не ведёт к необратимым изменениям органа зрения.

Однако всё больше данных стало появляться о вреде синего излучения от экранов цифровых устройств и его губительном влиянии на сетчатку глаза.