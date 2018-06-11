Мы на Facebook
УкрEngРус
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По препаратам
  • По производителям
  • По действующим веществам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео
Людмила Панюшкина
Людмила Панюшкина
ОфтальмологВсе статьи автора

Специальные очки для компьютера: нужны ли они

495

Тема необходимости компьютерных очков волнует очень многих. Это и неудивительно, так как современная жизнь тесно связана с цифровыми технологиями. Каждый день мы используем планшеты, смартфоны, компьютеры для работы, обучения, удовольствия.

И с каждым днём всё больше пациентов обращаются с жалобами на усталость, дискомфорт, сухость в глазах после рабочего дня, проведённого у экрана. Могут ли решить эти проблемы компьютерные очки?

Ну разве что только частично.

Например, у людей, достигших возраста 40-45 лет, теряется способность одинаково хорошо видеть на разных расстояниях. Развивается пресбиопия, и работа за компьютером в привычных очках для дали становится затруднительна. Для того, чтобы комфортно читать с экрана, требуются отдельные очки.

Также частично снизить дискомфорт могут очки с просветляющим покрытием. Благодаря ему, линза лучше пропускает свет за счёт уменьшения отражения, значительно снижается количество бликов от экрана. Всё это ведёт к повышению качества зрения. Замечу, что просветляющие покрытия могут наноситься и на ваши обычные очки для дали (такие линзы выглядят очень красиво, не бликуют). Так что необходимости в отдельных очках для компьютера при отсутствии у вас пресбиопии нет.

На данный момент не доказано вредное влияние электромагнитного излучения от экранов цифровых устройств на зрение. Жалобы на усталость, дискомфорт, сухость в глазах обусловлены в большей степени неправильной эргономикой рабочего места и снижением количества морганий при работе на близком расстоянии. Решить эти проблемы можно, соблюдая зрительный режим, используя антибликовые экраны и закапывая увлажняющие капли. Компьютерный зрительный синдром доставляет беспокойства, но, к счастью, не ведёт к необратимым изменениям органа зрения.

Однако всё больше данных стало появляться о вреде синего излучения от экранов цифровых устройств и его губительном влиянии на сетчатку глаза.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Людмила ПанюшкинаЛюдмила Панюшкина
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьеСоветы врача
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины