Сигнал о помощи: названа серьезная опасность "усталых" глаз

Специалисты сообщают, что большинство случаев покраснения глаз требуют обращения к врачу.
Об этом пишет портал opticlub. Отмечается, что данный симптом, проявляющийся без сопутствующих проблем, может быть безболезненным и почти безвредным, хотя и сигнализирует о существующей проблеме.
В то же время покраснение, особенно наблюдающееся длительное время вместе с другими симптомами, может сигнализировать о серьезном заболевании.
В основном "красные глаза" могут возникать из-за следующих причин:
длительное пребывание на солнце;
сухой воздух;
пыль;
простуда;
аллергические реакции;
бактерии и вирусы.
Покраснение может быть вызвано также травмой глаза, быстрым повышением глазного давления.
Проблемы со зрением могут вызвать субконъюнктивальное кровоизлияние — кровяное пятно, которое может появиться на одном глазу из-за напряжения, микроорганизмов или других причин. Если оно не сопровождается болью, то проходит через семь-десять дней.
К серьезным причинам покраснения глаз относят инфекции, которые могут возникать в различных структурах глаз и обычно вызывают дополнительные симптомы, такие как:
боль;
выделения из глаз;
изменения зрения.
Врачи отмечают, что если человек чувствует изменения в четкости зрения, его волнует боль в глазах и их покраснение, чувствительность к свету, выделения из одного или обоих глаз, симптомы длятся дольше двух дней, — стоит обратится за квалифицированной медицинской помощью.
pexels.com
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