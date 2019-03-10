Сигнал о помощи: названа серьезная опасность "усталых" глаз

Специалисты сообщают, что большинство случаев покраснения глаз требуют обращения к врачу.

Об этом пишет портал opticlub. Отмечается, что данный симптом, проявляющийся без сопутствующих проблем, может быть безболезненным и почти безвредным, хотя и сигнализирует о существующей проблеме.

В то же время покраснение, особенно наблюдающееся длительное время вместе с другими симптомами, может сигнализировать о серьезном заболевании.

В основном "красные глаза" могут возникать из-за следующих причин:

длительное пребывание на солнце;

сухой воздух;

пыль;

простуда;

аллергические реакции;

бактерии и вирусы.

Покраснение может быть вызвано также травмой глаза, быстрым повышением глазного давления.

Проблемы со зрением могут вызвать субконъюнктивальное кровоизлияние — кровяное пятно, которое может появиться на одном глазу из-за напряжения, микроорганизмов или других причин. Если оно не сопровождается болью, то проходит через семь-десять дней.

К серьезным причинам покраснения глаз относят инфекции, которые могут возникать в различных структурах глаз и обычно вызывают дополнительные симптомы, такие как:

боль;

выделения из глаз;

зуд в глазах;

изменения зрения.

Врачи отмечают, что если человек чувствует изменения в четкости зрения, его волнует боль в глазах и их покраснение, чувствительность к свету, выделения из одного или обоих глаз, симптомы длятся дольше двух дней, — стоит обратится за квалифицированной медицинской помощью.

pexels.com

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