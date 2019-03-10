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/Офтальмология

Сигнал о помощи: названа серьезная опасность "усталых" глаз

6.5тЧитать материал на украинском

Специалисты сообщают, что большинство случаев покраснения глаз требуют обращения к врачу.

Об этом пишет портал opticlub. Отмечается, что данный симптом, проявляющийся без сопутствующих проблем, может быть безболезненным и почти безвредным, хотя и сигнализирует о существующей проблеме.

В то же время покраснение, особенно наблюдающееся длительное время вместе с другими симптомами, может сигнализировать о серьезном заболевании.

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В основном "красные глаза" могут возникать из-за следующих причин:

  • длительное пребывание на солнце;

  • сухой воздух;

  • пыль;

  • простуда;

  • аллергические реакции;

  • бактерии и вирусы.

Покраснение может быть вызвано также травмой глаза, быстрым повышением глазного давления.

Проблемы со зрением могут вызвать субконъюнктивальное кровоизлияние — кровяное пятно, которое может появиться на одном глазу из-за напряжения, микроорганизмов или других причин. Если оно не сопровождается болью, то проходит через семь-десять дней.

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К серьезным причинам покраснения глаз относят инфекции, которые могут возникать в различных структурах глаз и обычно вызывают дополнительные симптомы, такие как:

Врачи отмечают, что если человек чувствует изменения в четкости зрения, его волнует боль в глазах и их покраснение, чувствительность к свету, выделения из одного или обоих глаз, симптомы длятся дольше двух дней, — стоит обратится за квалифицированной медицинской помощью.

Сигнал о помощи: названа серьезная опасность "усталых" глаз

pexels.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

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Тема
Здоровье
Теги
врачиБоль в глазах
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