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Революционный прорыв: на 3D-принтере напечатали роговицу глаза

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Ученые из Университета Ньюкасла в Англии создали первую трехмерную человеческую роговицу.

Разработка позволит ускорить процесс трансплантации, пишет "КП" со ссылкой на слова исследователей.

Так, во всем мире насчитывается более 10 миллионов человек, которые страдают от заболеваний роговицы и почти 5 миллионов человек, которые полностью ослепли из-за ожогов, разрывов или абразии роговицы. Большинство из них ожидают трансплантации, но доноров очень мало.

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На 3D-принтере напечатали роговицу глаза

К сожалению, в ближайшее время процедура трансплантации 3D-роговицы осуществляться не будет. Исследователи объяснили, что они хотят провести ряд дополнительных испытаний, а это может занять несколько лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, потребление значительного количества белка снижает риск сердечной недостаточности и преждевременной смерти.

Место
Великобритания
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