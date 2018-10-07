Контакты линзы - это метод коррекции миопии, гипермеиропии, астигматизма. Контактные линзы бывают:

мягкие (МКЛ) - это привычные всем нам линзы.

жёсткие (ЖКЛ).

Разберём ряд преимуществ контактной коррекции. Пожалуй, самыми главным причинами в выборе контактной коррекции являются:

- косметический эффект;

- удобство и избавление от необходимости постоянно пользоваться очками.

Преимущества МКЛ перед очками

Контактная коррекция очень удобна для спортсменов или просто любителей активного образа жизни; у представителей ряда профессий, затруднительно или просто невозможно пользоваться очками.

Качество зрения в МКЛ гораздо лучше, чем при коррекции очками, поэтому, пациентам с высокой миопией или гиперметропией, коррекция МКЛ переносится лучше, чем очками.

При высоких степенях близорукости или дальнозоркости, очки изменяют действительный размер изображения:

Новости Близорукость или миопия

минусовые линзы при миопии уменьшают;

плюсовые линзы при гиперметропии увеличивают;

линзы обеспечивают лучшую видимость, поскольку не ограничивают периферическое зрение и лишены оптических аббераций, бликов и искажений, присущих очкам.

При большой разнице рефракции между глазами более 2-3 диоптрий (анизометропии) контактные линзы - спасение, так как не влияют на размер изображения, значит головной мозг будет получать адекватную зрительную информацию от каждого глаза, и никакого дискомфорта не будет.

Линзы не запотевают зимой и вообще комфортнее используются в любое время года.

Так как контактная линза надевается непосредственно на роговицу, она меняет ее форму, обеспечивает более чёткое зрение при астигматизме (при астигматизме до 1,0, иногда и 1,5 диоптрий, бывает достаточно только сферической коррекции).

После травм или операции на глазах, при наличии косметического дефекта (например: бельмо роговицы, врожденная или посттравматическая аниридия и т.д.) или просто возможность изменить цвет глаз, подобрав цветные МКЛ.

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