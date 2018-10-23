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/Блоги - Офтальмология

Людмила Панюшкина
Людмила Панюшкина
ОфтальмологВсе статьи автора

Повышенное внутриглазное давление и глаукома

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Если у вас впервые выявили повышенное внутриглазное давление (ВГД), не спешите паниковать.

Высокое ВГД – частый, но не единственный признак глаукомы. Глаукома – это заболевание прежде всего зрительного нерва. Пока не будет установлено повреждение нерва, этот диагноз выставляться не должен (за редким исключением).

Высокое ВГД (>22-24 мм рт.ст.) может существовать само по себе и не причинять вреда зрительному нерву. Если структура и функция нерва в норме, то диагноз будет звучать, как офтальмогипертензия. Капли для снижения ВГД при этом назначаются только в случае высокого риска развития глаукомы.

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При расчёте риска учитываются:

  • возраст;

  • семейная история глаукомы;

  • уровень ВГД;

  • толщина роговицы;

  • результаты исследования полей зрения и диска зрительного нерва и др.

Удобно использовать калькулятор OHTS

При низком риске достаточно регулярного наблюдения без лечения.

Иногда высокое ВГД оказывается и вовсе невысоким при повторном и более детальном исследовании. На результаты измерения ВГД могут повлиять:

толщина роговицы и жёсткость глазных оболочек (гистерезис). При их повышенных значения показатели ВГД будут завышаться. Измерение центральной толщины роговицы (пахиметрия) и исследование роговично-компенсированного ВГД и гистерезиса на аппарате ORA позволит произвести перерасчёт полученных цифр ВГД и не ошибиться с диагнозом. Часто при детальном исследовании ВГД оказывается на порядок ниже, чем при первом измерении.

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состояние слёзной плёнки. При её недостаточности ВГД может оказаться также искусственно завышенным. Использование увлажняющих капель перед исследованием поможет получить более корректные значения ВГД.

изменения роговицы: отёк, дистрофия, предшествующая коррекция зрения. Роговица после лазерной операции становится более тонкой и мягкой. Необходимо учитывать это обстоятельство при анализе результатов измерения ВГД, т.к. мы можем получить давление ниже, чем оно есть на самом деле.

Трактовка результатов измерения ВГД не всегда однозначна! Не спешите с диагнозом и назначением лечения, если первичный осмотр не выявляет типичных глаукомных изменений зрительного нерва. Расследуйте эту историю дальше, пока не будете уверены в диагнозе!

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Людмила ПанюшкинаЛюдмила Панюшкина
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здоровьеБоль в глазах врачиболезнь
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Источник:Людмила Панюшкина
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