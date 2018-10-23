Если у вас впервые выявили повышенное внутриглазное давление (ВГД), не спешите паниковать.

Высокое ВГД – частый, но не единственный признак глаукомы. Глаукома – это заболевание прежде всего зрительного нерва. Пока не будет установлено повреждение нерва, этот диагноз выставляться не должен (за редким исключением).

Высокое ВГД (>22-24 мм рт.ст.) может существовать само по себе и не причинять вреда зрительному нерву. Если структура и функция нерва в норме, то диагноз будет звучать, как офтальмогипертензия. Капли для снижения ВГД при этом назначаются только в случае высокого риска развития глаукомы.

При расчёте риска учитываются:

возраст;

семейная история глаукомы;

уровень ВГД;

толщина роговицы;

результаты исследования полей зрения и диска зрительного нерва и др.

Удобно использовать калькулятор OHTS

При низком риске достаточно регулярного наблюдения без лечения.

Иногда высокое ВГД оказывается и вовсе невысоким при повторном и более детальном исследовании. На результаты измерения ВГД могут повлиять:

толщина роговицы и жёсткость глазных оболочек (гистерезис). При их повышенных значения показатели ВГД будут завышаться. Измерение центральной толщины роговицы (пахиметрия) и исследование роговично-компенсированного ВГД и гистерезиса на аппарате ORA позволит произвести перерасчёт полученных цифр ВГД и не ошибиться с диагнозом. Часто при детальном исследовании ВГД оказывается на порядок ниже, чем при первом измерении.

состояние слёзной плёнки. При её недостаточности ВГД может оказаться также искусственно завышенным. Использование увлажняющих капель перед исследованием поможет получить более корректные значения ВГД.

изменения роговицы: отёк, дистрофия, предшествующая коррекция зрения. Роговица после лазерной операции становится более тонкой и мягкой. Необходимо учитывать это обстоятельство при анализе результатов измерения ВГД, т.к. мы можем получить давление ниже, чем оно есть на самом деле.

Трактовка результатов измерения ВГД не всегда однозначна! Не спешите с диагнозом и назначением лечения, если первичный осмотр не выявляет типичных глаукомных изменений зрительного нерва. Расследуйте эту историю дальше, пока не будете уверены в диагнозе!

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