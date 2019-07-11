"Плюнуть в глаз": Супрун посоветовала, как лечить распространенное заболевание

Альтернативные методы лечения ячменя, такие как "потереть обручальным кольцом, плюнуть в глаз и показать дулю" являются неэффективными.

На своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что нужно делать в случае этой болезни.

Чиновница для снятия боли посоветовала принять ибупрофен или парацетамол, а также временно не носить контактные линзы и не красить глаза.

Она подчеркнула, что если ячмень не проходит в течение нескольких недель, возникает сильная боль и отек, а также нарушается зрение, необходимо обратиться к врачу.

Как писал MedOboz ранее, Супрун обратилась к противникам вакцинации с напоминанием: нарушение графика профилактических прививок может привести к развитию опасных инфекционных заболеваний.

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