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/ Офтальмология

"Плюнуть в глаз": Супрун посоветовала, как лечить распространенное заболевание

2.3т Читать материал на украинском

Альтернативные методы лечения ячменя, такие как "потереть обручальным кольцом, плюнуть в глаз и показать дулю" являются неэффективными.

На своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что нужно делать в случае этой болезни.

Чиновница для снятия боли посоветовала принять ибупрофен или парацетамол, а также временно не носить контактные линзы и не красить глаза.

Она подчеркнула, что если ячмень не проходит в течение нескольких недель, возникает сильная боль и отек, а также нарушается зрение, необходимо обратиться к врачу.

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Как писал MedOboz ранее, Супрун обратилась к противникам вакцинации с напоминанием: нарушение графика профилактических прививок может привести к развитию опасных инфекционных заболеваний.

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Тема
Здоровье
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Тег
Боль в глазах
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