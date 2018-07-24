Кожа век тонкая, эластичная, с рыхлой подкожной клетчаткой. Поэтому веки легко отекают.
Если отёк двусторонний, причиной может быть недосып, употребление алкоголя, диета, богатая солью, состояния, сопровождающиеся избыточным накоплением жидкости в организме (беременность, ПМС, сердечная недостаточность, заболевания почек и др.) предрасполагают к появлению припухших глаз. Если такая связь установлена, то лечение должно быть направлено на коррекцию образа жизни, привычек или компенсацию основного заболевания.
Блефаропластика решает проблему возрастных изменений век или генетической предрасположенности к их отёчности.
Офтальмолог необходим, если отёк сопровождается:
покраснением века или конъюнктивы;
болезненностью;
нарушением зрения;
повышением температуры;
нарастает во времени.
Также причиной может быть контактный дерматит.
Часто двусторонний, развивается после контакта с аллергеном или раздражителем. Почти не нарастает во времени, сопровождается зудом, жжением. Возможно появление шелушения через пару дней после дебюта симптомов.
Провоцирующие факторы:
Косметика;
Пыль;
Пыльца;
бытовая химия;
глазные капли;
Лечение;
исключения контакта с раздражителем;
прохладные компрессы;
местные стероиды или антигистаминные (при аллергическом дерматите);
эмоленты (при токсическом дерматите).
Ангионевротический отёк. Может быть односторонним, но чаще страдают оба глаза. Отёк обычно выражен сильнее ("вздутые веки"), чем при контактном дерматите. Могут вовлекаться лицо, конечности, реже – дыхательные пути.
Часто проходит без лечения после исключения контакта с аллергеном. Иногда назначают антигистаминные препараты, реже стероиды. Неотложная медицинская помощь - при нарушении проходимости дыхательных путей.
Атопический дерматит. Отёк обычно незначительный, сопровождается покраснением, шелушением, расчёсами на коже.
Часто сочетается с другими признаками атопии (ринит, бронхиальная астма, семейный анамнез, кожные проявления).
Лечение: эмоленты и местные стероиды короткими курсами. При недостаточной эффективности - протопик или элидел.
Возможные причины двустороннего отёка век также – блефарит, конъюнктивит, офтальморозацеа.
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