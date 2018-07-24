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Людмила Панюшкина
Людмила Панюшкина
ОфтальмологВсе статьи автора

Отечность век: в чем причина

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Кожа век тонкая, эластичная, с рыхлой подкожной клетчаткой. Поэтому веки легко отекают.

Если отёк двусторонний, причиной может быть недосып, употребление алкоголя, диета, богатая солью, состояния, сопровождающиеся избыточным накоплением жидкости в организме (беременность, ПМС, сердечная недостаточность, заболевания почек и др.) предрасполагают к появлению припухших глаз. Если такая связь установлена, то лечение должно быть направлено на коррекцию образа жизни, привычек или компенсацию основного заболевания.

Блефаропластика решает проблему возрастных изменений век или генетической предрасположенности к их отёчности.

Офтальмолог необходим, если отёк сопровождается:

  • покраснением века или конъюнктивы;

  • болезненностью;

  • нарушением зрения;

  • повышением температуры;

  • нарастает во времени.

Также причиной может быть контактный дерматит.

Часто двусторонний, развивается после контакта с аллергеном или раздражителем. Почти не нарастает во времени, сопровождается зудом, жжением. Возможно появление шелушения через пару дней после дебюта симптомов.

Провоцирующие факторы:

  • Косметика;

  • Пыль;

  • Пыльца;

  • бытовая химия;

  • глазные капли;

  • Лечение;

  • исключения контакта с раздражителем;

  • прохладные компрессы;

  • местные стероиды или антигистаминные (при аллергическом дерматите);

  • эмоленты (при токсическом дерматите).

Ангионевротический отёк. Может быть односторонним, но чаще страдают оба глаза. Отёк обычно выражен сильнее ("вздутые веки"), чем при контактном дерматите. Могут вовлекаться лицо, конечности, реже – дыхательные пути.

Часто проходит без лечения после исключения контакта с аллергеном. Иногда назначают антигистаминные препараты, реже стероиды. Неотложная медицинская помощь - при нарушении проходимости дыхательных путей.

Атопический дерматит. Отёк обычно незначительный, сопровождается покраснением, шелушением, расчёсами на коже.

Часто сочетается с другими признаками атопии (ринит, бронхиальная астма, семейный анамнез, кожные проявления).

Лечение: эмоленты и местные стероиды короткими курсами. При недостаточной эффективности - протопик или элидел.

Возможные причины двустороннего отёка век также – блефарит, конъюнктивит, офтальморозацеа.

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Автор
Людмила ПанюшкинаЛюдмила Панюшкина
Тема
Здоровье
Объекты
Советы врача здоровьеболезнь
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