Офтальмолог рассказал об опасности популярных косметических процедур

Сегодня чтобы стать "румяней и белее" не обязательно проводить часы у зеркала, накладывая тонну косметики. Достаточно периодически на часик-два зайти в салон красоты, где тебе нарастят ресницы, нарисуют брови, обколют лицо различными препаратами, и вуа-ля – хоть на обложку журнала.

Однако не все процедуры проходят бесследно для здоровья. Профессор-офтальмолог Сергей Рыков рассказал MedOboz, какие могут быть последствия для глаз от наиболее распространенных процедур.

Уколы красоты могут быть опасными ТСН

Ботокс против морщин

Этот препарат нашел применение и в медицинских целях. Так, офтальмологи применяют его, например, чтобы опустить верхние веки во избежание пересыхания глаз (при определенных патологиях, когда веко не опускается полностью самостоятельно), либо же для коррекции косоглазия (ботоксом парализуются мышцы глаза, что способствует восстановлению симметрии).

При этом в косметологии ботокс может навредить. В частности, когда препарат вводится в мышцу лба, опускаются веки и брови, из-за чего верхнее веко становится тяжелым, появляется чувство давления, от чего все время хочется запрокинуть голову повыше и появляется головная боль напряжения. Кроме того, из-за нарушения двигательных функций век моргание происходит реже, что провоцирует развитие синдрома сухого глаза.

Гиалуронка вместо крема

На первый взгляд вреда от гиалуроновой кислоты нет. Но главная опасность процедуры обкалывания ею лица – высокий риск косметолога попасть в неправильную зону. Например, можно задеть не ту мышцу в области глаз, что в последствии приведет к ее параличу или гипертонусу, что скажется на состоянии глаз и качестве зрения.

Наращивание ресниц

На веках расположены железы, выделяющие жир, смазывающий роговицу, чтобы она была здоровой. Если же к ресницам натуральным приклеить искусственные, работа желез нарушается.

Более того, каждая ресница после процедуры наращивания становится тяжелее, давит на волосяную луковицу, от чего под ней может начаться воспалительный процесс. Часто это может привести к развитию хронического блефарита и другим неприятным заболеваниям, которые сопровождаются выделениями из глаз, высыпаниями и т.д.

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