Очки могут привести к импотенции: врач предупредил об опасности

Зимой солнцезащитные очки нужны не меньше, чем летом.

При этом к выбору этого аксессуара нужно подходить с умом, иначе последствия могут быть печальными – головные боли, перенапряжение глаз и даже нарушение потенции.

На что обратить внимание, выбирая свою пару, подсказал журналисту MedOboz доктор медицинских наук, профессор—офтальмолог Сергей Рыков.

Неправильные могут подорвать здоровье Myslo

Зимние очки – кому какие?

Очки зимой нужны потому, что в это время года больше синего спектра света (например, из-за снега), а он негативно влияет на состояние и здоровье глаз. Потому очки стоит надевать обязательно, при этом они должны быть коричневыми, бежевыми, серыми или черными.

Уровень же УФ защиты правильных очков для каждого свой: детям – 70-80%, блондинам (из-за менее выраженного пигментного слоя глаз) - около 220%, брюнетам — порядка 160%.

Как подбирать аксессуар?

Покупать очки на раскладках у метро или торговых центров не вариант – нужно идти к офтальмологу и определять ваши параметры в индивидуальном порядке.

Дело в том, что для начала врач должен определить, какой вам нужен процент поглощаемости ультрафиолета (делается это при помощи специального оборудования), дистанцию между зрачками и т.д., а потом выписать рецепт. Иначе последствием могут стать появление головных болей даже после непродолжительного ношения очков и сильные боли в глазах.

Кроме того, как отмечает профессор, недавнее исследования показало, что у мужчин неправильно подобранные очки могут даже спровоцировать нарушение потенции. Такие последствия могут возникнуть, например, если мужчины пользуются солнцезащитными очками со слишком большим процентом затемненности. При этом чем темнее очки, тем больше рисков.

Ранее OBOZREVATELразвенчивал мифы о лазерной коррекции зрения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!