Очки или контактные линзы? Что выбрать?
Сегодня поговорим об очках. Итак, плюсы:
просты в уходе;
разнообразие моделей, легко менять стиль;
при стабильном зрении и правильном уходе не требуют частой замены и дешевле линз в долгосрочной перспективе;
удобны для эпизодического использования пациентам, не нуждающимся в постоянной коррекции (для чтения пресбиопам, для вождения при незначительном минусе или астигматизме);
легко снимать и надевать;
нет необходимости прикасаться к глазам – меньше риск инфицирования;
нет противопоказаний к ношению;
не усугубляют сухость глазной поверхности, плюс могут иметь дополнительные функции (антиблик, поляризация);
затемнение на ярком свете (фотохромные линзы, драйвера);
четкое зрение на разных расстояниях (офисные и прогрессивные линзы для пресбиопов);
защита от пыли, ветра, насекомых и др.;
защита от УФ для глаз и кожи век (при наличии УФ фильтра!);
призматические очки корректируют двоение.
Очки не имеют противопоказаний к ношению
Иллюстрация
Имеют такие минусы:
при больших диоптриях хуже переносятся, требуют длительной адаптации (искажают размер предметов, линза более тяжелая и толстая);
при разнице между глазами более 2-2,5Д нет возможности дать полную коррекцию каждому глазу: в головной мозг будет поступать разная информация о размере предметов, что чревато дискомфортом и непереносимостью;
запотевают при смене температуры, неудобны в дождливую погоду (решается с помощью специальных покрытий);
часто неудобны при занятиях спортом (в то же время, специальные очки рекомендованы американской академией офтальмологии для защиты глаз от травм при контактных видах спорта пациентам из группы риска, но у нас, кажется, подобная практика не общепринята);
ограничивают периферическое зрение, вызывают искажения по краю оправы (в асферическом дизайне линз эти неудобства сведены к минимуму);
не всем нравятся, часто их стесняются дети;
неудобная тяжелая оправа – причина головной боли и дискомфорта.
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