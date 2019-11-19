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/ Блоги - Офтальмология

Людмила Панюшкина
Людмила Панюшкина
Офтальмолог Все статьи автора

Очки или линзы: что лучше выбрать

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Очки или контактные линзы? Что выбрать?

Сегодня поговорим об очках. Итак, плюсы:

  • просты в уходе;

  • разнообразие моделей, легко менять стиль;

  • при стабильном зрении и правильном уходе не требуют частой замены и дешевле линз в долгосрочной перспективе;

  • удобны для эпизодического использования пациентам, не нуждающимся в постоянной коррекции (для чтения пресбиопам, для вождения при незначительном минусе или астигматизме);

  • легко снимать и надевать;

  • нет необходимости прикасаться к глазам – меньше риск инфицирования;

  • нет противопоказаний к ношению;

  • не усугубляют сухость глазной поверхности, плюс могут иметь дополнительные функции (антиблик, поляризация);

  • затемнение на ярком свете (фотохромные линзы, драйвера);

  • четкое зрение на разных расстояниях (офисные и прогрессивные линзы для пресбиопов);

  • защита от пыли, ветра, насекомых и др.;

  • защита от УФ для глаз и кожи век (при наличии УФ фильтра!);

  • призматические очки корректируют двоение.

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Очки не имеют противопоказаний к ношению

Очки не имеют противопоказаний к ношению

Иллюстрация

Имеют такие минусы:

  • при больших диоптриях хуже переносятся, требуют длительной адаптации (искажают размер предметов, линза более тяжелая и толстая);

  • при разнице между глазами более 2-2,5Д нет возможности дать полную коррекцию каждому глазу: в головной мозг будет поступать разная информация о размере предметов, что чревато дискомфортом и непереносимостью;

  • запотевают при смене температуры, неудобны в дождливую погоду (решается с помощью специальных покрытий);

  • часто неудобны при занятиях спортом (в то же время, специальные очки рекомендованы американской академией офтальмологии для защиты глаз от травм при контактных видах спорта пациентам из группы риска, но у нас, кажется, подобная практика не общепринята);

  • ограничивают периферическое зрение, вызывают искажения по краю оправы (в асферическом дизайне линз эти неудобства сведены к минимуму);

  • не всем нравятся, часто их стесняются дети;

  • неудобная тяжелая оправа – причина головной боли и дискомфорта.

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Автор
Людмила Панюшкина Людмила Панюшкина
Тема
Здоровье
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