Очки для компьютера: нужны они или это все происки медицинских представителей?

Как заявляют производители "очков для компьютера": данный дизайн очков уменьшает усталость глаз и дискомфорт, связанный с работой за компьютером, а так же профилактирует появление возрастных изменений на сетчатке.

На данный момент нет достоверных данных о вредном влиянии электромагнитного излучения от экранов цифровых устройств на зрение. Жалобы на усталость, дискомфорт, сухость в глазах чаще всего обусловлены неправильной эргономикой рабочего места и снижением количества морганий при работе на близком расстоянии.

Решить эти проблемы можно, соблюдая зрительный режим, используя антибликовые экраны и закапывая увлажняющие капли . Компьютерный зрительный синдром доставляет беспокойства, но, к счастью, не ведёт к необратимым изменениям органа зрения.

Однако, всё чаще появляются данные о вреде синего излучения от экранов цифровых устройств и его губительном влиянии на сетчатку глаза.

Попробуем в этом разобраться

С синего света начинается видимый диапазон солнечного света и именно он является главным источником синего излучения. Однако в повседневной жизни нас окружают искусственные источники: компьютеры, планшеты, смартфоны, телевизоры, светодиодные лампы и т.д.

Интерес учёных давно прикован к синему излучению. : "Стоит ли опасаться синего излучения от экранов цифровых устройств".

Производители компьютерных очков, блокирующих синее излучение, в качестве основного аргумента при продвижении своей продукции используют утверждение, что коротковолновой синий свет вызывает необратимые изменения в сетчатке, которые в последствие ведут к развитию возрастной макулярной дегенерации.

На сегодняшний день проводятся исследования на животных, клетках сетчатки in vitro (в пробирке), на людях, подвергшихся воздействию солнечного света, которые ,якобы, доказывают, что синий свет вызывает гибель фоторецепторов, клеток пигментного эпителия сетчатки, возможно, ганглиозных клеток. Почему мое мнение об этих исследованиях скептическое?

Объясню:

1.Все виды данных исследований спонсируются фирмами – производителями компьютерных очков. Это люди заинтересованные в продаже данных очков.

2.Все эксперименты проводятся, как правило в "экстремальных" условиях, в которых используются высокие дозы излучения, с которыми в жизни мы не встречаемся и не используем.

Еще несколько фактов о синем свете

Синий свет больше всего влияет на выработку мелатонина (гормона сна) из всего диапазона видимого света, поэтому, для нормализации циркадных ритмов и борьбы с бессонницей рекомендуется исключать использование гаджетов за 2 часа до сна.

Если этого сделать невозможно, то можете воспользоваться специальными фильтрами на экран или скачать программу, блокирующую синее излучение.

Вывод: если очень хочется носить "компьютерные очки", смысл в их использовании есть только в вечернее время суток, для профилактики бессонницы.

Свет, попадая на сетчатку глаза, приводит к активации путь первичного зрительного тракта (благодаря которому мы видим окружающий нас мир) и путь ретиногипоталамического тракта.

Ретиногипоталамический путь - наиболее чувствительный к воздействию синего света. Он попадает на специальные рецепторы, сигнал передается в гипоталамус и происходит активация систем, влияющих на наше настроение, поведение, концентрацию и многие другие физиологические процессы.

Вывод: очки блю-блокеры могут неблагоприятно влиять на работоспособность и многие другие физиологические процессы в течении дня.

Единственное, что можно сделать с очками, чтобы с ними было комфортнее работать за компьютером, так это сделать очки с просветляющим покрытием. Благодаря ему, линза лучше пропускает свет за счёт уменьшения отражения, значительно снижается количество бликов от экрана и качество зрения улучшается. Данное покрытие можно нанести на ваши обычные очки для дали: такие линзы выглядят очень красиво и не бликуют.

Выводы из всего вышесказанного:

"Компьютерные очки" - это не только пустая трата денег, но и возможность ухудшить качество жизни, за счет излишней блокировки синего света и, как следствие, нарушений циркадных ритмов.

Гораздо полезнее для своих глаз не поскупиться на качественных стеклах для очков с просветляющим антибликовым покрытием.

Читайте на OBOZREVATEL, о правилах безопасности во время наращивания ресниц.