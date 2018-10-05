Этот один из самых частых вопросов, который задают офтальмологу все пациенты. Давайте же разберёмся обязательно ли ношение очков.

1. У ребенка диагностировано плохое зрение до 3 лет. Особенно, если это гиперметропия или астигматизм ношение очков обязательно надо начинать сразу, потому как именно до 3 лет развивается второй слой зрительных нейронов, отвечающий за более точное зрение (4-10 строчки таблицы). Если у глаза не будет стимула (без очков) к дальнейшему развитию и получению качественного изображения, то этот слой просто не разовьётся. Такое состояние называется амблиопией (синдром "ленивой" сетчатки) и после 12-14 лет, повлиять на остроту зрения в очках будет невозможно!

2. Плохое зрение выявлено с 3-6-7 лет. Если у ребенка миопия или миопический/смешанный астигматизм, то очки нужны для постоянного ношения. Если гиперметропия /гиперметропический астигматизм, то режим ношения очков зависит от зрительных функций: либо для постоянного ношения, либо для работы. Помимо очков, рекомендуется исключать/минимизировать работу с любыми гаджетами и компьютерами, просмотр телевизора, для профилактики дальнейшего ухудшения зрения.

3. Ухудшение зрения произошло с 7 до 16 лет. Как правило, это связано с нагрузками в школе, плюс компьютер, плюс телефон, плюс наследственность. В этот период обычно впервые выявляется миопия и астигматизм. Очки подбираются для постоянного ношения, в старших классах можно пробовать контактные линзы. Можно ли не носить? Можно. Но в таком случае качество жизни и зрение ребенка будут низкими и высок риск того, что зрение будет ухудшаться.

4. Зрение вдаль ухудшилось с 17 до 39-40 лет. Это все, конечно же, зрительные нагрузки. Пациенты, которые всегда видели вдаль хорошо, жалуются на нечеткость и расплывчатость изображения. Пациенты с миопией, могут замечать, что им перестало "хватать" старых очков/контактных линз. Допустимо ношение очков по необходимости, т.к. в данной ситуации очки являются именно элементом комфорта, для улучшения качества зрения.

5. Ухудшение зрения вблизи после 39-40 лет. Происходят возрастные изменения – пресбиопия ( в народе "возрастная дальнозоркость");

Возникает у всех людей;

Проявляется затруднением работы на близком расстоянии;

Нужно ли носить очки? Опять же, в данной ситуации ношение очков носит характер "по необходимости". Но, адекватная коррекция предупреждает боли в глазах, головные болии связанные именно с недостаточной коррекцией зрения.

Наиболее частые причины в отказе от очков звучат: "Буду носить очки, зрение еще сильнее ухудшится", "Надену очки и больше без них видеть не смогу", " не носил очки и хоть что-то видел, а сейчас совсем зрение упало".

Эти утверждения полная ерунда и пережитки прошлого. Правильно подобранные очки не ухудшают остроту зрения, а только делают ее лучше.

Дело в том, что наш головной мозг познает все в сравнении, соответственно, если вы раньше не пользовались очками, вам не с чем было сравнивать. После использования очков, мозг знает, что такое "смотреть хорошо" и вам кажется, что без очков зрение ухудшилось.

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